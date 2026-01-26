Luis Advíncula: Padre del 'Rayo' se olvida de Sporting Cristal y explica por qué su hijo fichó por Alianza Lima

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La presencia de Lionel Messi en Matute no fue lo único que dio que hablar en la Noche Blanquiazul 2026. A la salida del estadio, el padre de Luis Advíncula explicó los motivos que llevaron al futbolista a firmar por Alianza Lima, dejando en segundo plano a Sporting Cristal.

¿Por qué Advíncula fichó por Alianza?

Luego del contundente triunfo de Alianza Lima por 3-0 frente al Inter Miami de Lionel Messi, las cámaras de Inka Digital TV captaron a Luis Advíncula Presbítero, padre del 'Rayo', quien habló sobre la llegada de su hijo al club íntimo. Sin rodeos, dejó en claro que la decisión no fue improvisada ni meramente deportiva.

"La mayoría de la familia somos hinchas de Alianza y ahora que él está acá, estamos contentos porque se ha dado", comentó en un primer momento, confirmando lo que muchos hinchas ya sospechaban, que el corazón blanquiazul pesó fuerte.

En esa línea, explicó que Luis Advíncula ya tenía claro que su carrera debía terminar en el Perú, cerca de los suyos. "Ya llegó la hora en la que él quería terminar su campaña acá en Lima", añadió, precisando que tras conversar con el club, se dio el acuerdo para vestir la camiseta de Alianza Lima.

Según relató, el proyecto deportivo y la historia del club terminaron de convencer al 'Rayo', quien optó por cerrar su etapa profesional en Matute.

Padre de Advíncula habla de Guede

Como buen aliancista, el padre de Luis Advíncula también se animó a opinar sobre el presente del club y el trabajo del nuevo entrenador, Pablo Guede. Sin exageraciones ni comparaciones apresuradas, pidió mesura y tiempo para evaluar su gestión.

"Ahora está comenzando, sería muy atrevido decir la diferencia que hay", señaló al ser consultado sobre una posible comparación con Néstor Gorosito.

Sin embargo, dejó claro que las expectativas son altas y que confía en que el equipo pueda superar lo hecho la temporada pasada, especialmente en el plano internacional.

Además, dijo que espera que Alianza Lima la rompa tanto en el torneo local como fuera del país, resaltando la jerarquía del club y la exigencia que implica vestir la camiseta blanquiazul.

Padre de Advíncula elogia a Guerrero

Finalmente, el padre de Luis Advíncula tuvo palabras de admiración para Paolo Guerrero, máximo referente del fútbol peruano y uno de los nombres más ovacionados en la Noche Blanquiazul 2026.

"Sigue vigente y lo sigue demostrando", afirmó, destacando que los goles ante el Inter Miami fueron una muestra más de su jerarquía. "Paolo sigue siendo Paolo", añadió.

Así, el padre de Luis Advíncula aseguró que la elección de su hijo por Alianza Lima respondió a factores personales y afectivos, dejando de lado el sueño de los hinchas de Sporting Cristal de verlo nuevamente defendiendo la celeste.