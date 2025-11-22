RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Riveros fue expulsado

Universitario no pudo cerrar el Clausura con récord invicto: Los Chankas sorprendieron al tricampeón peruano

Pese a no jugarse nada, Universitario sufrió una sorpresiva derrota ante Los Chankas y perdió su invicto en el Clausura. El cuadro andahuaylino toma por ahora el último cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Andy Polo disputando una pelota durante Los Chankas vs 'U'.
Andy Polo disputando una pelota durante Los Chankas vs 'U'. (Liga1)

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Se acabó la Liga1 2025 para Universitario de Deportes, y aunque el título nacional fue conseguido, el récord de acabar el Torneo Clausura como invicto se rompió en la última fecha. en su visita a Andahuaylas, perdió por 3 a 1 ante Los Chankas, consiguiendo por ahora su boleto a la Copa Sudamericana.

Flojo desempeño del tricampeón nacional

Aunque no se jugaba nada, Jorge Fossati envió a varios elementos que suelen ser titulares en su oncena. Sin embargo, no hubo buena cohesión y los andahuaylinos, necesitados de ganar para soñar con una participación internacional, castigaron en momentos claves del primer tiempo.

Al minuto 14, Josué Manzaneda recibió un pase desde la derecha y quedó solo en el área crema, resolviendo con acierto ante la salida del meta Sebastián Britos. Los locales ampliaron la ventaja a los 38', por medio de Franco Torres, tras una buena jugada asociativa y un remate a quemarropa.

El partido se le complicó a Universitario por la expulsión de Williams Riveros al minuto 42'. El central recibió un balón y en un mal control, perdió la posesión ante la aparición de Manzaneda, jalándolo de la camiseta cerca de su área. Esto fue considerado como roja directa por el árbitro Jesús Cartagena.

Williams Riveros le responde con todo a Carlos Galván por sus títulos con Universitario: "Yo tengo tres"
Lee también

Williams Riveros le responde con todo a Carlos Galván por sus títulos con Universitario: "Yo tengo tres"

Para la segunda parte, Los Chankas aprovecharon la superioridad numérica y a los 48' Oshiro Takeushi le sombreó el balón al golero uruguayo decretando la goleada. Esta ventaja se redujo al 60' por el penal que convirtió en gol José 'tunche' Rivera.

La lucha por la Copa Sudamericana

Con este importante triunfo, el equipo de Jorge Antonio Vivaldo suman 50 puntos y escalan al octavo lugar, el último cupo para la Sudamericana 2026. No obstante, deberá esperar por varios resultados de los encuentros de la fecha 19 que se jugarán el domingo.

Los equipos que lo pueden sacar de esta posición son Sport Huancayo, Cienciano y ADT de Tarma. Los huancaínos recibirán a Cusco FC, luchando por el segundo lugar del acumulado, el 'papá', que será local ante Ayacucho FC, complicado con la baja y los tarmeños que visitarán a Comerciantes Unidos, salvado de la baja tras un reclamo a la FPF.

Ibai Llanos asegura que Alianza Lima es "el más grande" del Perú por encima de Universitario y Cristal
Lee también

Ibai Llanos asegura que Alianza Lima es "el más grande" del Perú por encima de Universitario y Cristal

En el cierre del Torneo Clausura, Universitario de Deportes sufrió su primera derrota, al caer por 3 a 1 ante Los Chankas como visitante. El equipo de Andahuaylas se mete por el momento a la próxima Copa Sudamericana a la espera del desenlace de la jornada final.

Temas relacionados Club Universitario de Deportes Copa Sudamericana Los Chankas Récord Torneo Clausura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA