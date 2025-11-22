Universitario no pudo cerrar el Clausura con récord invicto: Los Chankas sorprendieron al tricampeón peruano

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la Liga1 2025 para Universitario de Deportes, y aunque el título nacional fue conseguido, el récord de acabar el Torneo Clausura como invicto se rompió en la última fecha. en su visita a Andahuaylas, perdió por 3 a 1 ante Los Chankas, consiguiendo por ahora su boleto a la Copa Sudamericana.

Flojo desempeño del tricampeón nacional

Aunque no se jugaba nada, Jorge Fossati envió a varios elementos que suelen ser titulares en su oncena. Sin embargo, no hubo buena cohesión y los andahuaylinos, necesitados de ganar para soñar con una participación internacional, castigaron en momentos claves del primer tiempo.

Al minuto 14, Josué Manzaneda recibió un pase desde la derecha y quedó solo en el área crema, resolviendo con acierto ante la salida del meta Sebastián Britos. Los locales ampliaron la ventaja a los 38', por medio de Franco Torres, tras una buena jugada asociativa y un remate a quemarropa.

El partido se le complicó a Universitario por la expulsión de Williams Riveros al minuto 42'. El central recibió un balón y en un mal control, perdió la posesión ante la aparición de Manzaneda, jalándolo de la camiseta cerca de su área. Esto fue considerado como roja directa por el árbitro Jesús Cartagena.

Para la segunda parte, Los Chankas aprovecharon la superioridad numérica y a los 48' Oshiro Takeushi le sombreó el balón al golero uruguayo decretando la goleada. Esta ventaja se redujo al 60' por el penal que convirtió en gol José 'tunche' Rivera.

La lucha por la Copa Sudamericana

Con este importante triunfo, el equipo de Jorge Antonio Vivaldo suman 50 puntos y escalan al octavo lugar, el último cupo para la Sudamericana 2026. No obstante, deberá esperar por varios resultados de los encuentros de la fecha 19 que se jugarán el domingo.

Los equipos que lo pueden sacar de esta posición son Sport Huancayo, Cienciano y ADT de Tarma. Los huancaínos recibirán a Cusco FC, luchando por el segundo lugar del acumulado, el 'papá', que será local ante Ayacucho FC, complicado con la baja y los tarmeños que visitarán a Comerciantes Unidos, salvado de la baja tras un reclamo a la FPF.

En el cierre del Torneo Clausura, Universitario de Deportes sufrió su primera derrota, al caer por 3 a 1 ante Los Chankas como visitante. El equipo de Andahuaylas se mete por el momento a la próxima Copa Sudamericana a la espera del desenlace de la jornada final.