'Pocho' Dulanto: Universitario perdió su fútbol directo y el balón parado con Javier Rabanal

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La crisis deportiva de Universitario de Deportes tras la derrota frente a Melgar ha abierto un debate sobre el estilo de juego del equipo. En medio de rumores sobre la posible salida de Javier Rabanal, voces como la del exjugador Alfonso 'Pocho' Dulanto han señalado que el club perdió dos de sus principales características históricas: el fútbol directo y la eficacia en el balón parado.

El fútbol directo como sello histórico

Dulanto explicó que la 'U' siempre se distinguió por un juego vertical y rápido, con extremos capaces de alcanzar balones largos y generar peligro constante.

"La U siempre se ha caracterizado por tener un fútbol directo. Tenías jugadores rápidos por fuera que podían alcanzar y tomar los balones, Tomás Silva, por ejemplo, en su mejor momento en el año 1992".

El exdefensor recordó que esa forma de jugar fue clave en títulos pasados, como el campeonato logrado frente a Los Chankas, donde la recuperación del segundo balón y la presión alta marcaron la diferencia.

La pérdida del balón parado

Otro aspecto que Dulanto lamentó fue la desaparición de la potencia en jugadas de balón detenido. Según él, el equipo dejó de buscar con insistencia el primer palo y aprovechar la presencia de jugadores altos en el área rival.

"Pienso que siempre tienes que buscar a los más grandes o buscar una opción para poder ingresar y conectar a hacer el gol, y es lo que no encontramos este año".

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En entrevista para Exitosa, el exjugador de Universitario, Alfonso 'Pocho' Dulanto, indicó que el equipo crema se ha caracterizado por ser un equipo con fútbol directo, lo que cambió con Javier Rabanal. Además, resaltó que con el estratega español no se... pic.twitter.com/wTMG5FBKY9 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

El exjugador también cuestionó la falta de continuidad táctica bajo la dirección de Rabanal. Para Dulanto, esa ausencia de un patrón claro de juego explica la irregularidad del equipo y la dificultad para sostener resultados.

"Este año, con el profe Rabanal, no encontramos una táctica fija que se haya trabajado como para alcanzar el objetivo".

Posible salida de Rabanal

Las críticas de Dulanto coinciden con el clima de incertidumbre que rodea al técnico español. Tras la derrota 2-1 frente a Melgar en Arequipa y una racha de tres partidos sin ganar, distintos medios han informado que la dirigencia crema evalúa su continuidad. Sin embargo, el club aún no ha emitido un comunicado oficial oficializando su salida.

El español Javier Rabanal no continúa como DT de Universitario de Deportes. pic.twitter.com/F0QSCis8Yj — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) April 20, 2026

Las palabras de 'Pocho' Dulanto reflejan el sentir de muchos hinchas: Universitario perdió su identidad futbolística bajo Rabanal. En medio de la crisis de resultados y los rumores sobre un cambio de timón, el equipo enfrenta la urgencia de recuperar su estilo directo y la fortaleza en el balón parado, características que históricamente han sido parte del ADN crema.