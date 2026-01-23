¡Ya están en Lima!: Lionel Messi y el Inter Miami llegaron a su hotel de concentración en Miraflores

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La expectativa por la Noche Blanquiazul alcanzó su punto más alto este viernes con la llegada del Inter Miami y su máxima figura, Lionel Messi, al hotel de concentración en Miraflores. El equipo estadounidense se hospedará en el Hotel Intercontinental, donde permanecerá hasta el partido frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

El arribo se produjo cerca de las 9:40 de la noche, cuando dos unidades de transporte interprovincial trasladaron al plantel desde el aeropuerto Jorge Chávez, donde habían aterrizado alrededor de las 7:40 p.m. Para facilitar el ingreso, los buses tuvieron que tomar la vía en contra en algunos tramos, lo que requirió el apoyo de efectivos policiales para controlar el tránsito y garantizar la seguridad.

Expectativa de los hinchas

Cientos de fanáticos se congregaron en los exteriores del hotel con la esperanza de ver al astro argentino. Entre arengas, cánticos y llamados, muchos consideraron que podría tratarse de la última visita de Messi al Perú como futbolista profesional. Algunos llevaron imágenes, camisetas y hasta peluches alusivos al campeón mundial.

Aunque el ingreso del equipo fue directo y sin posibilidad de contacto cercano, algunos jugadores saludaron desde las ventanas del bus, lo que desató la emoción de los presentes. Tras el arribo, el tránsito vehicular en la zona comenzó a restablecerse.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un operativo especial en los alrededores del hotel para evitar aglomeraciones y garantizar el orden. La presencia de Messi en Lima ha generado un interés masivo, por lo que las autoridades reforzaron el resguardo en accesos y perímetro.

La esperanza de los seguidores

Pese a no haber podido ver de cerca a Messi, varios hinchas manifestaron su intención de permanecer en la zona durante más horas, con la expectativa de que el jugador pueda aparecer en algún momento, así sea desde una ventana del hotel.

La llegada de Lionel Messi y el Inter Miami a su hotel de concentración en Miraflores marca el inicio de una jornada histórica para el fútbol peruano. La Noche Blanquiazul no solo será un espectáculo deportivo, sino también un acontecimiento que moviliza a miles de seguidores y exige un despliegue especial de seguridad en la capital.