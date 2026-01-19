¿Lionel Messi vendrá al Perú para enfrentar a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026?

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La incertidumbre está en el aire. Todos los hinchas y seguidores del fútbol se preguntan si Lionel Messi llegará a pisar el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima durante la Noche Blanquiazul 2026, sobre todo después de su pausa por vacaciones. En esta nota, tenemos buenas noticias sobre el astro argentino.

¿Lionel Messi pisará el estadio de Alianza?

Según informó ESPN, Lionel Messi está más que listo listo para el amistoso que enfrentará a Alianza Lima con Inter Miami. Los entrenamientos que retomó esta semana parecen confirmar que el delantero estará en forma para disputar el esperado partido.

"Leo Messi volvió a los entrenamientos con Inter Miami de cara al comienzo de la pretemporada 2026 y el primer amistoso el próximo sábado ante Alianza Lima", detalló el medio en sus redes sociales.

La noticia del arribo de Lionel Messi ha generado furor en redes sociales. Los hinchas se preguntan si jugará los 90 minutos o hará una aparición especial, pero todos coinciden en que su presencia marcará un antes y un después en la Noche Blanquiazul 2026.

Hay que destacar que Alianza Lima llegan con los ánimos a tope a la Noche Blanquiazul 2026 tras obtener su primer triunfo en la Serie Río de la Plata, donde el equipo de Pablo Guede se impuso 3-2 ante Colo Colo con goles de Paolo Guerrero (32′), Luis Ramos (73′) y Alan Cantero (82′).

Todos sobre la Noche Blanquiazul 2026

El amistoso de la Noche Blanquiazul 2026 se jugará el sábado 24 de enero a las 8:00 p.m. (hora peruana) en Matute, marcando la presentación oficial del plantel de Alianza Lima para la temporada 2026. Las entradas siguen disponibles en todas las zonas a través de Joinnus:

Tribuna General Abonados Aforo Palco S/ 3125 S/ 2500 120 Occidente central S/ 2375 S/ 1900 2284 Occidente lateral S/ 2000 S/ 1600 2696 Occidente silla de ruedas S/ 720 S/ 720 9 Oriente S/ 1500 S/ 1200 8432 Oriente Conadis S/ 720 S/ 720 120 Sur S/ 470 S/ 376 9750 Norte S/ 470 S/ 376 5615

A pesar de la incertidumbre inicial, todo apunta a que Lionel Messi sí vendrá al Perú para jugar frente a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. Con los entrenamientos retomados y el amistoso programado para el 24 de enero, la llegada del astro argentino promete ser uno de los momentos más importantes del fútbol peruano en 2026.