RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Incertidumbre

¿Lionel Messi vendrá al Perú para enfrentar a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026?

Los aficionados del fútbol se preguntan si Lionel Messi llegará a pisar el estadio de Alianza Lima durante la Noche Blanquiazul 2026, tras su pausa por vacaciones. Y ya tenemos noticias sobre lo que pasará.

¿Lionel Messi pisará el estadio de Alianza Lima?
¿Lionel Messi pisará el estadio de Alianza Lima? (Difusión)

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La incertidumbre está en el aire. Todos los hinchas y seguidores del fútbol se preguntan si Lionel Messi llegará a pisar el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima durante la Noche Blanquiazul 2026, sobre todo después de su pausa por vacaciones. En esta nota, tenemos buenas noticias sobre el astro argentino.

¿Lionel Messi pisará el estadio de Alianza?

Según informó ESPN, Lionel Messi está más que listo listo para el amistoso que enfrentará a Alianza Lima con Inter Miami. Los entrenamientos que retomó esta semana parecen confirmar que el delantero estará en forma para disputar el esperado partido.

"Leo Messi volvió a los entrenamientos con Inter Miami de cara al comienzo de la pretemporada 2026 y el primer amistoso el próximo sábado ante Alianza Lima", detalló el medio en sus redes sociales.

La noticia del arribo de Lionel Messi ha generado furor en redes sociales. Los hinchas se preguntan si jugará los 90 minutos o hará una aparición especial, pero todos coinciden en que su presencia marcará un antes y un después en la Noche Blanquiazul 2026.

Hernán Barcos aún no supera a Alianza Lima: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"
Lee también

Hernán Barcos aún no supera a Alianza Lima: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Hay que destacar que Alianza Lima llegan con los ánimos a tope a la Noche Blanquiazul 2026 tras obtener su primer triunfo en la Serie Río de la Plata, donde el equipo de Pablo Guede se impuso 3-2 ante Colo Colo con goles de Paolo Guerrero (32′), Luis Ramos (73′) y Alan Cantero (82′).

Todos sobre la Noche Blanquiazul 2026

El amistoso de la Noche Blanquiazul 2026 se jugará el sábado 24 de enero a las 8:00 p.m. (hora peruana) en Matute, marcando la presentación oficial del plantel de Alianza Lima para la temporada 2026. Las entradas siguen disponibles en todas las zonas a través de Joinnus:

TribunaGeneralAbonadosAforo
PalcoS/ 3125S/ 2500120
Occidente centralS/ 2375S/ 19002284
Occidente lateralS/ 2000S/ 16002696
Occidente silla de ruedasS/ 720S/ 7209
OrienteS/ 1500S/ 12008432
Oriente ConadisS/ 720S/ 720120
SurS/ 470S/ 3769750
NorteS/ 470S/ 3765615

Alianza Lima mejoró en el cierre de su gira por Uruguay: Equipo de Pablo Guede venció a Colo Colo
Lee también

Alianza Lima mejoró en el cierre de su gira por Uruguay: Equipo de Pablo Guede venció a Colo Colo

A pesar de la incertidumbre inicial, todo apunta a que Lionel Messi sí vendrá al Perú para jugar frente a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. Con los entrenamientos retomados y el amistoso programado para el 24 de enero, la llegada del astro argentino promete ser uno de los momentos más importantes del fútbol peruano en 2026.

Temas relacionados Alianza Lima amistoso DEPORTES futbol Inter Miami Lionel Messi Matute Noche Blanquiazul 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA