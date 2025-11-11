¿Rodrigo Ureña se nacionalizará peruano? Así fue la sorpresiva respuesta del volante de Universitario

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario continúa celebrando el segundo tricampeonato de su historia a falta de varias fechas para finalizar la Liga 1 2025 y con una amplia ventaja en cuanto a puntos. Y a solo días de coronarse en el fútbol peruano, Rodrigo Ureña podría remecer la interna crema con sus recientes declaraciones que brindó en un programa de YouTube.

Universitario no le pidió a Rodrigo Ureña nacionalizarse peruano

Como se recuerda, en las últimas semanas se conoció que la dirigencia crema, comandada por Franco Velazco en la administración y por Álvaro Barco en el área deportiva, ve con buenos ojos la posibilidad de que jugadores como Williams Riveros y Matías Di Benedetto se obtengan su nacionalidad peruana para liberar dos cupos de extranjeros.

Una panorama similar se daría en el caso de Rodrigo Ureña, pero este acaba de descartar dicha posibilidad durante su visita al podcast 'Juego Cruzado'. Durante esta charla, el futbolista chileno dejó en claro que desde Universitario nadie le planteó la chance de obtener la nacionalidad peruana.

"No soy de hablar mucho, se habló todo este tema, a mí desde el club, voy a dejar súper en claro esto, jamás se me habló de una nacionalización, para bien o para mal, porque después tú puedes poner tus condiciones, si te gusta o no te gusta, pero jamás se me habló del tema", indicó.

🗣️ Rodrigo Ureña: "Desde el club nunca se me habló sobre una posible nacionalización, nunca me mencionaron el tema. Si a ti no te invitan a un cumpleaños, tú no vas. Me hicieron llegar comentarios de la prensa diciendo que yo no quería nacionalizarme, pero si nadie me lo ofrece,... pic.twitter.com/LEN176zZeH — DENGANCHE (@denganche) November 11, 2025

No va ir a la embajada solo

Seguidamente, el convocado a la selección de su país indicó que si no hay intención de ambos lados no irá solo a la embajada a iniciar los trámites por su lado. Eso sí, indicó que seguirá en tienda merengue ya que cuenta con un año más de contrato y que se tiene feliz vistiendo las sedas del cuadro crema.

"Lo explico así, si a ti no te invitan a un cumpleaños, tú a ese cumpleaños no vas, era un poco absurdo y escuché a muchos periodistas, no veo redes sociales, pero me llegaban muchas cosas, que yo no me quería nacionalizar por esto, que había sido un tema que yo personalmente, a mí nadie me ofreció nada, si a ti no te ofrecen algo, yo no voy a ir con mis papeles afuera de la embajada, a pedir que me nacionalicen", finalizó.

De esta manera, Rodrigo Ureña reveló que en Universitario nadie le pidió que inicie los trámites para obtener la nacionalidad peruana y así liberar un cupo de extranjero pensando en el 2026.