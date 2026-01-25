Sporting Cristal presentó a su plantel 2026 con triunfo sobre la Católica de Ecuador en la Tarde Celeste

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 25 de enero Sporting Cristal presentó a su plantel 2026 en la Tarde Celeste. El estadio Alberto Gallardo se colmó de hinchas celestes que vieron por primera vez jugar a su equipo frente a la Universidad Católica de Ecuador, con un resultado de 3 a 1 a su favor.

Refuerzos no desentonaron

Por primera vez se vio en acción a los refuerzos que Paulo Autuori solicitó, cumpliendo un buen papel. Tanto Juan Cruz González, Cristiano Da Silva y Gabriel Santana fueron del arranque. El primer tanto 'cervecero' llegó a los 19 minutos con un pase de Yoshimar Yotún para Irven Ávila y la pinchada del delantero.

Sin embargo, la alegría duró poco debido a que tres minutos después el cuadro ecuatoriano consiguió el empate por medio del panameño José Fajardo. Cristal perdió un balón en ataque y esto propició un contragolpe que fue bien aprovechado por el conjunto universitario.

El cuadro rimense volvió a ponerse arriba en el marcador a los 29' luego de un centro desde la izquierda de Martín Távara que encontró en el segundo palo solo a Santana y con un remate cruzado venció al golero Rafael Romo. Sin más anotaciones, el encuentro se fue al descanso con el 2 a 1 parcial.

Para el complemento el entrenador brasileño movió el banco y respondiendo a sus críticos, el delantero Felipe Vizeu marcó el tercero de los locales. Tras una presión alta, a los 70' el volante Gustavo Gazonatti le dio un pase al atacante que solo en el área resolvió sin problemas.

Celestes debutan en la altura

El próximo sábado 31 de enero los 'bajopontinos' tendrán su estreno oficial en la temporada, enfrentando a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Por la segunda fecha recibirán en su feudo a Melgar y en la tercera jornada volverá a salir de Lima, esta vez en el calor de Chongoyape, ante Juan Pablo II College.

Tras este partido, tendrán su debut en la segunda ronda de la Copa Libertadores, teniendo de rival al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. El encuentro de ida se jugará el 17 de febrero y la vuelta siete días después, con los 'cerveceros' cerrando como locales.

