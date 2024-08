¿Se cambió de bando? Christofer Gonzáles y su reacción a un cántico alusivo a Universitario

El fichaje de Christofer Gonzáles a Sporting Cristal ha estado rodeado de controversias, más aún tras ver al exjugador de Universitario reaccionando positivamente a un cántico que alude despectivamente a su anterior equipo.

En las últimas horas, se filtró un metraje donde se aprecia al futbolista disfrutando del partido entre su nuevo equipo y Carlos Mannucci. Tras el cuarto gol del partido, la hinchada celeste se enneció en frenesí, y comenzaron algunos cánticos particulares.

Uno de los más intensos fue uno que dicta "El que no salta, una gallina", el cual se realiza en forma de burla a Universitario y sus hinchas. Lo más impactante es que en dicho video se aprecia a 'Canchita' saltando y gozando, dando a entender que no es hincha de la 'U'.

Canchita saltando cuando se escucha el "Que no salta, una gallina" XDDDD pic.twitter.com/hgYHwBibNZ

Como si no esto no fuera suficiente, tras el partido Gonzáles fue cuestionado sobre sus sensaciones al regresar a Cristal, y la respuesta fue tan sorprendente como el anuncio de su fichaje, pues le mandó una 'chiquita' a sus excompañeros.

"Bien, muy feliz de volver y estoy muy entusiasmado por jugar. Hoy en día no tengo que hablar nada, estoy muy enfocado en Sporting Cristal. Cristal no se caracteriza en estar hablando ni nada y hoy estoy feliz, emocionado y lo único que quiero es jugar y disfrutar", comentó a los medios.

'Canchita' también se refirió a lo contento que le pone volver a entrenar en La Florida, y se encuentra feliz de que los hinchas del celeste lo hayan recibido de la mejor manera.

"Una revancha, no. Creo que he venido a jugar a sentirme feliz a disfrutar y cuando disfrutas todo fluye. Estoy muy agradecido por el cariño de toda la gente de Sporting Cristal, desde el día 1 que llegué al club me recibieron muy bien y todo dependía de mi en base a trabajo, sacrificio y mucho amor por esta camiseta", agregó.