Carlos Zambrano: Su recordado caso de indisciplina en Boca Juniors que tenía mujeres involucradas, según medio argentino

Carlos Zambrano se encuentra en el ojo del huracán luego de conocerse que una joven argentina de 22 años denunció haberlo acusado de abuso sexual, que también alcanza a Miguel Trauco y Sergio Peña. Según se pudo conocer este hecho sucedió durante la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, pero esta no es la primera vez que la indisciplina está presente en la carrera del defensa nacional.

La vez que el 'León' tuvo acto de indisciplina en Boca Juniors

Previo a su llegada a la institución de La Victoria, el 'León' tuvo su paso por el cuadro de Boca Juniors, pero en 2021 en el que un acto de indisciplina lo puso en primera plana en los medios deportivos argentinos .

En ese mencionado año, de acuerdo a información del diario Olé, el futbolista de la selección peruana, junto a sus compañeros Edwin Cardina y Sebastian Villa se vieron involucrados en un hecho que daría de qué hablar en el ámbito deportivo de Argentina.

Causó sorpresa que siendo futbolistas normalmente titulares, aparezcan en el banquillo en un partido ante Newells, que terminó en empate 0-0. Ese aspecto llamó la atención de los medios deportivos argentinos por lo que se le consultó al entrenador de aquel entonces Sebastián Battaglia a qué se debía la ausencia del peruano y de los colombianos.

El estratega argentino explicó que su no titularidad de los jugadores se debía a "un malestar, una intoxicación", sin embargo, eso no sería del todo cierto debido a que el diario OIé se encargaría de sacar al aire la verdad el cual afirmaba que habrían ingresado a la concentración del equipo xeneize en compañía de mujeres y de alcohol.

¿Qué fue lo que informó el diario Olé?

Según informó el citado medio argentino, a través de diversas fuentes, que la verdadera razón del castigo fue "un acto de indisciplina". A ello se le sumó una nueva fuente cercana al plantel que agregó que la indisciplina incluyó mujeres y otra fuente que conoce los movimientos de la concentración del equipo también habló de alcohol, con distinto grado de responsabilidad de los jugadores.

Ser acusado de abuso sexual por una joven argentina de 22 años, en un hotel durante la concentración de Alianza Lima en Uruguay, ha traído a la memoria la vez que Carlos Zambrano estuvo envuelto en un acto de indisciplina junto a otros dos compañeros de Boca Juniors que según un medio argentino involucró mujeres y alcohol.