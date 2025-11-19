Fabio Gruber: Nürnberg emitió mensaje sobre el DEBUT del defensor con la selección peruana ante Chile

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El último martes la selección peruana disputó su último amistoso del 2025 y contó con la presencia del defensor Fabio Gruber en el once inicial. Tras el compromiso con Chile que acabó con derrota de la 'blanquirroja', el FC Nürnberg, cuadro donde milita el zaguero, emitió un mensaje hablando sobre el debut de su co-capitán.

Nürnberg siguió la actividad de Gruber

Mediante una nota de prensa en el que comenta la actualidad de sus futbolistas convocados, el cuadro de la 2. Bundesliga ofreció el primer párrafo al central peruano-alemán. Destaca que tuvo un periodo de adaptación con la delegación antes de tener su debut frente al combinado de la 'estrella solitaria'.

"Fabio Gruber se incorporó recientemente a la selección peruana. El miércoles pasado disputaron un amistoso contra Rusia, en el que nuestro co-capitán no participó", indica las primeras líneas de la publicación.

Nota de prensa publicado por FC Nürnberg sobre Fabio Gruber y su convocatoria.

Con respecto a su participación en el segundo amistoso, menciona que fue de la partida ante la selección chilena, pero que sin embargo, su presencia no evitó la derrota. Este fue el primer encuentro del zaguero con la 'blanquirroja', debutando a sus 23 años.

"Tras seis días de adaptación con sus nuevos compañeros, el martes por la noche se jugó otro amistoso contra Chile. Fabio fue titular como defensa central, debutando con la selección de su país natal. Sin embargo, a los 90 minutos, Gruber y sus compañeros cayeron derrotados por 1-2", cierra el párrafo.

Los números de Gruber ante Chile

El defensa que jugó todo el compromiso preparatorio, ganó dos de tres duelos aéreos que tuvo, acertó 45 de 54 pases, 14 de 19 en campo contrario, tuvo seis recuperaciones, tres intercepciones y cuatro despejes. Hizo pareja con Renzo Garcés en la línea de cuatro que presentó Manuel Barreto.

Acabada la fecha FIFA, el zaguero deberá regresar a Alemania para reincorporarse a las prácticas del cuadro bávaro. Este fin de semana continuará la acción de la 2. Bundesliga, cuando 'Die Legende' reciba en el estadio Max-Morlock al Arminia Bielefeld por la fecha 13.

Con esto, el Nürnberg demuestra que sigue de cerca la participación que tuvo Fabio Gruber en su primera convocatoria a la selección peruana. En una nota de prensa, el equipo alemán ofreció a sus seguidores una actualización de lo que fue su llamado al equipo nacional y su primer partido ante la selección chilena.