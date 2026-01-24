Sin el tradicional 1x1: Alianza Lima presentó oficialmente a su plantel 2026 en la Tarde Blanquiazul

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la polémica, Alianza Lima presentó oficialmente a su plantel para la actual temporada en la Tarde Blanquiazul. Como ya se había anunciado días antes, las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva no lucieron con la cantidad de hinchas que se esperaba a pesar de la presencia del Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otras figuras.

Sin el tradicional uno a uno

Luego de el resto de equipos del club recibieran la ovación de los aficionados, llegó el turno del primer equipo comandado por Pablo Guede. Sin embargo, como se realizó todos los años en las ediciones anteriores, esta vez la directiva decidió no anunciar uno a uno a los futbolistas por lo que decidió mandar de un solo golpe a toda la plantilla.

El primer equipo de Alianza Lima, comando técnico y plana directiva, subió al escenario preparado en el medio del campo principal de Matute posando para la foto oficial 2026 y presenciar un show de fuegos artificiales que le dieron un toque llamativo al evento.

Luego de ello, los jugadores recorrieron las cuatro tribunas del Estadio Alejandro Villanueva para recibir la ovación de los casi 13 mil hinchas que acudieron al recinto victoriano a pesar de la polémica que se vivió en los últimos días.

El once de Alianza Lima para la Tarde Blanquiazul

Luego de la presentación oficial, todo quedó listo para el duelo ante Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros. Por ello, se pudo conocer el once titular que mandará Pablo Guede para buscar un triunfo en el Alejandro Villanueva.

Sin mayores sorpresas, el equipo será casi el mismo que venció a Colo Colo en el encuentro final de la Serie Río de la Plata. Por ello, Guillermo Viscarra cuidará el arco íntimo dejando a Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés y Cristian Carbajal en la defensa.

La primera línea de volantes volverá a contar con Gianfranco Chávez y Jesús Castillo a pesar del rechazo de los hinchas. Jairo Vélez y Gaspar Gentille serán los mediocampistas de avanzada, mientras que Eryc Castillo y Paolo Guerrero conformarán la dupla de ataque.

En ese sentido, Alianza Lima dejó de lado el tradicional uno por uno al presentar a su plantel oficial de la temporada 2026 en la Tarde Blanquiazul. El equipo íntimo afronta el encuentro ante Inter de Miami en medio de una gran polémica extrafutbolística.