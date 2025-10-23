Soufian Rahim: El joven futbolista de origen marroquí que anhela jugar por Perú, "Es mi sueño"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre del joven futbolista Soufian Rahim ha sonado en los últimos días en el ambiente futbolístico de la selección peruana debido a que ha admitido en una reciente entrevista que anhela vestir la camiseta rojiblanca.

¿Quién es Soufian Rahim?

La Blanquirroja se encuentra en un proceso de recambio generacional por lo que ha apostado por sumar a sus filas a todos aquellos jugadores que si bien no nacieron en nuestro país sí cuentan con ascendencia peruana gracias a su familia.

Un claro ejemplo de ello es Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño en su momento. Asimismo, Oliver Sonne que milita en el Burnley o el jugador de 18 años del Bayern Múnich, Felipe Chávez. Este último fue convocado por el entrenador interino Manuel Barreto y debutó ante Chile en un amistoso por la fecha FIFA de octubre.

Ahora, ha saltado el nombre de un novel futbolista que ha llamado la atención porque ya forma parte de un club destacado de Italia: Soufian Rahim Delgado, pero ¿Quién es?

Es un jugador nacido en Brescia, Italia, el 18 de junio de 2008, que combina tres nacionalidades: italiana, marroquí y peruana. Su madre nació en Perú y su padre en Marruecos, lo que le permite elegir representar a cualquiera de las tres selecciones nacionales.

En agosto de 2025 fue seleccionado para formar parte del equipo sub-18 del Genoa C. F. C., en poco tiempo Rahim ha disputado tres encuentros y se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del conjunto rossoblú. Su llegada al cuadro italiano ocurrió tras ganar la cuarta edición del torneo "One of Us", certamen en el que jóvenes talentos son observados por ojeadores de clubes de Europa.

El sueño de jugar por la selección peruana

El periodista argentino,César Mosquera, reconocido por realizar entrevista a jóvenes talentos del fútbol que podrían formar parte de selecciones sudamericanas, entrevistó recientemente a Soufian Rahim, quien aseguró que tiene su documentación al día ante un eventual contacto de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Allí reveló claramente su deseo de representar al combinado nacional de Perú. " La selección peruana es mi sueño , yo veo los partidos, los aficionados en la tribuna, me da una emoción única y quiero estar en la cancha para emocionarlos", manifestó.

Cabe resaltar que, previamente a sumarse al Genoa, jugaba en San Bartolomeo, equipo de Brescia, donde anotó 34 goles en 40 partidos.

