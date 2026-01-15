Sport Boys en problemas: Suspenden su licencia a días del inicio de la Liga 1 2026

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tranquilidad para el inicio de la Liga 1 2026 se vio alterada luego de que la Federación Peruana de Fútbol decidiera suspender la licencia de Sport Boys. La medida llega a pocos días del debut del club rosado, y pone en jaque su participación en el torneo peruano.

Suspenden la licencia de Sport Boys

La Comisión de Licencias de la FPF explicó que la suspensión se aplicó debido a deudas pendientes de Sport Boys con años anteriores. El documento oficial detalla que el club no podrá participar en la competición hasta que presente la documentación que acredite que está al día con sus obligaciones financieras.

"La imposición de la sanción al Sport Boys determina la suspensión de todos los efectos de la licencia concedida; inclusive, la facultad del club sancionado de participar en el campeonato durante el plazo que dure la suspensión", dice el comunicado de la FPF.

El debut del equipo dirigido por Jaime de La Pava, programado para el sábado 31 de enero frente a Los Chankas en el Estadio Miguel Grau del Callao, queda en duda hasta que se solucione la situación.

Sport Boys responde a la sanción

Ante la noticia, Sport Boys se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que están trabajando para cumplir con sus obligaciones financieras y poder disputar la Liga 1 2026 sin problemas.

El club rosado señaló que su intención es regularizar la situación lo antes posible, buscando que la suspensión sea levantada y puedan participar normalmente en el torneo.

"Esta administración, teniendo planificada esta eventual contingencia, ha tomado la decisión de asumir los compromisos previamente citados y, con ello, asegurar la participación del Club en el torneo Liga 1 - Te Apuesto 2026", señaló el comunicado de Sport Boys.

Próximos partidos de la Liga 1 2026

La primera fecha de la Liga 1 2026 sigue programada con varios encuentros:

Sport Huancayo vs. Alianza Lima : 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)

: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo) UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)

Sábado 31 de enero

Sport Boys vs. Los Chankas : 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)

: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao) Juan Pablo II vs. FC Cajamarca : 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)

: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape) FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal : 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)

: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco) Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)

: 3:15 p.m. Estadio por confirmar) Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero

Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)

Con la suspensión de su licencia, Sport Boys enfrenta un serio problema a días del inicio de la Liga 1 2026. La medida de la FPF deja en suspenso su participación en el torneo peruano, aunque el club rosado se ha comprometido a cumplir con sus obligaciones financieras para poder disputar el campeonato.