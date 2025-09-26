Sport Boys ya tiene nuevo administrador: SUNAT designó a Guail Noriega tras renuncia de Miguel Ángel Torres

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de la irrevocable denuncia de Miguel Ángel Torres en el cargo de administrador del club Sport Boys, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) designó a la nueva persona que asumirá la conducción del cuadro chalaco.

Sport Boys ya tiene nuevo administrador

Este viernes 26 de septiembre, la SUNAT recurrió a sus redes sociales para revelar que la administración de Sport Boys sumó un nuevo capítulo y anunciaron a Guail Alberto Martín Noriega Lynch como nuevo administrador temporal, mediante un comunicado en sus redes sociales.

"La SUNAT informa que, tras la renuncia irrevocable del señor Miguel Ángel Torres Quintana al cargo de administrador provisional del club Sport Boys hoy se designó al señor Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien ocupó el segundo lugar en el proceso de designación", se lee en el post de 'X' (antes Twitter) del equipo.

En tanto, Noriega Linch es un ingeniero químico quien actualmente se desempeña como CEO de la Compañía Minera Industrial S.A. COMESA. El también empresario tiene un MBA en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Asimismo, es magister en dirección de marketing y gestión comercial en la Universidad del Pacífico.

Doble buena noticia

Sumado a esta nueva designación del conductor de la administración de la institución del primer puerto del Callao, el conjunto rosado derrotó esta tarde 3-2 a Alianza Universidad de Huánuco, en un cotejo válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco.

Los tantos del cuadro chalaco lo anotaron Luis Urruti a los 14 minutos, posteriormente quien se llevó los aplausos fue el atacante Carlos López quien se inventó un golazo maradoniano a los 16 minutos en el que eludió a todo rival de la escuadra rival que esté a su frente. El tercer tanto de Boys lo anotó Jostin Alarcón desde la vía penal.

Por su parte, el primer gol huanuqueño fue por un autogol de Renzo Salazar a los 71 minutos y el segundo fue obra del colombiano Yorleys Mena, de penal. Con este resultado Sport Boys se ubica en la casilla 17 con 9 puntos, mientras que Alianza Universidad en la casilla 16 con 10 unidades.

Como vemos, el club Sport Boys tiene un nuevo administrador prvisional: Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien fue designado por la SUNAT, así se dio a conocer mediante un comunicado publicado por la entidad este viernes 26 de septiembre. Ello, tras la irrevocable renuncia del exfutbolista Miguel Ángel Torres.