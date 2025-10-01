Universitario cada vez más cerca del 'Tri' en la Liga1 tras imponerse en Trujillo a Alianza Atlético

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga1 puede acabar sin playoff al ritmo que Universitario de Deportes avanza, sumando triunfos y siendo el único invicto en el Torneo Clausura, Por la fecha 12, visitó el Mansiche de Trujillo, imponiéndose por 2 a 0 a Alianza Atlético, con lo que vuelve a sacarle cinco puntos de ventaja a Cusco FC y acercándose al segundo tricampeonato de su historia.

Sin goles en la primera parte

El cuadro 'crema' tenía la necesidad de llevarse los tres puntos de la ciudad norteña, frente al cuadro de Sullana que priorizó la taquilla. Esto le permitió a la visita tener más protagonismo al no verse sofocado por el calor piurano y aprovechando su mayor jerarquía, se adueñó de las acciones.

Al minuto 35' William Riveros pudo abrir el marcador, luego de anotar de cabeza. Sin embargo, el defensor paraguayo se encontró en fuera de juego, lo que fue bien observado por el juez de línea que alzó su banderín en el momento que el defensor celebraba su anotación. El VAR corroboró esta decisión.

Cuando acababa la primera parte llegó una situación polémica que pudo cambiar el transcurso del encuentro. En la disputa de un balón, César Inga llegó tarde y terminó pisando a Joel Lupu. Pese al reclamo de los sullanenses, el juez principal Augusto Menéndez no lo amonestó ni hubo intervención del video arbitraje.

Pérez Guedes rompió la paridad

Con el correr de los minutos, los 'merengues' empujaban, pero el gol era esquivo. Esto cambió en el 69'. cuando un centro lanzado por la derecha de Andy Polo fue rechazado al medio y ahí Martín Pérez Guedes apareció para pegarle de izquierda y vencer al meta Diego Melián.

El cuadro sullanense trató de emparejar las acciones, aunque con displicencia, sin generar peligro en el arco de Sebastián Britos. A tres minutos del final, llegó el tanto que sentenció el encuentro, por obra de José 'Tunche' Rivera. El delantero tarapotino se encontró en el área chica una pelota tras un tiro de esquina y de cabeza marcó.

Los pupilos de Jorge Fossati aseguraron los tres puntos y el triunfo, en un escenario donde tenían prohibido fallar. Los 'cremas' acaban la decimosegunda jornada con ocho triunfos y tres empates, siendo los únicos invictos del certamen.

En consecuencia, Universitario de Deportes dio un paso importante al tricampeonato luego de vencer a Alianza Atlético en Trujillo. El vigente campeón del la Liga1volvió a sacarle cinco puntos a Cusco FC a cinco fechas del fin del Torneo Clausura.