¿Rodrigo Ureña regresa a Universitario? Esto se sabe sobre su futuro en Millonarios

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa un momento irregular luego de no poder sumar de a tres en el duelo ante Comerciantes Unidos jugado en Cutervo. Este resultado no solo volvió a dejar dudas en cuanto al rendimiento del equipo, sino que aleja a los cremas de la cima del Torneo Apertura ya que ahora se encuentra a cinco puntos.

¿Rodrigo Ureña podrá volver a Universitario?

Por ello, cientos de hinchas se trasladaron a las redes sociales para compartir su malestar por la actualidad del tricampeón nacional. Gran parte de estos aficionados exigen la salida de Javier Rabanal a quien acusan de ser el principal responsable del bajo rendimiento futbolístico.

Otros han pedido encarecidamente la vuelta de jugadores que se marcharon a final de la temporada pasada. Uno de ellos es Rodrigo Ureña quien se dejó la U en medio de una especie de riña con el actual gerente deportivo, Álvaro Barco.

Este fue uno de los temas a tratar en la última edición del programa 'Modo Fútbol' el cual fue rápidamente aclarado. El periodista Gustavo Peralta aseguró que esta posibilidad está completamente descartada por varias razones.

Según indicó, la relación con Álvaro Barco quedó completamente rota tras las negociaciones del año pasado, además de que hoy goza de un gran momento en Millonarios de Colombia, liga superior a la peruana.

"Ureña con Barco no vuelve a la U. La relación Ureña-Barco terminó muy mal. No hay forma, con Álvaro Barco se rompió la relación. Siente Ureña que Barco no lo quería, Barco cree que fue una negociación que no se dio por las exigencias de Ureña, son posiciones distintas. Además en el fútbol colombiano está en otro nivel", indicó.

Javier Rabanal podría dejar la U tras el clásico

La situación en Universitario está casi al límite luego del empate a cero con Comerciantes Unidos en Cutervo. De acuerdo a las recientes informaciones, el estratega español tendría fecha límite para revertir la situación y esta sería el clásico ante Alianza Lima a jugarse el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m.

De no ganar o en el peor de los casos, de caer ante el rival de toda la vida, la directiva pondría fin a su vínculo contractual a solo cuatro meses de haber llegado al club de Ate.

En resumen, Rodrigo Ureña no tiene chance alguna de regresar a Universitario mientras Álvaro Barco siga en el club. Además de ello, goza de un gran presente en el Millonario de Colombia donde se convirtió en titular y pieza clave.