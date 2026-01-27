27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes presentó oficialmente su plantel para la temporada 2026 con un contundente triunfo 3-0 sobre la U. de Chile. Tras ello, se reveló la millonaria cifra que recaudó con la Noche Crema 2026, superando récords anteriores y dejando claro que el apoyo de su hinchada no tiene límites.

Millonaria cifra de la Noche Crema 2026

El 22 de enero no fue cualquier noche, pues más de 55 mil hinchas llenaron el Estadio Monumental, alentando a los cremas y disfrutando del despliegue de fútbol que mostró el equipo dirigido por Javier Rabanal. El triunfo por 3-0 frente a la U de Chile se combinó con un récord económico brutal para el club.

Marcelo Bee, abogado especializado en temas deportivos, explicó que la taquilla de la Noche Crema 2026 superó los 7 millones de soles, incluyendo ingresos por streaming, sponsors y TVPerú.

Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es mucho mayor a los ~1.3 millones de 2019 y a los ~3-4 millones de años anteriores. "La Noche Crema 2026 fue un récord económico brutal para la 'U'", indicó Marcelo Bee, destacando la magnitud del evento y la fidelidad del público crema.

Este ingreso histórico no solo refleja la pasión de los hinchas, sino también la capacidad de Universitario de Deportes para generar recursos y mantener su plantilla competitiva de cara a la Liga 1 2026.

Universitario: Revelan la millonaria cifra que recaudó con la Noche Crema 2026

Plantel sólido y fichajes sorpresa

La alegría económica se sumó a la satisfacción deportiva. Universitario mantiene a gran parte del plantel tricampeón y sorprendió con fichajes que fortalecen al equipo, como Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli, Caín Fara, Sekou Gassama y Miguel Silveira.

No todos tuvieron minutos en la Noche Crema 2026, pero eso no impidió que la hinchada merengue los ovacionara, aumentando la ilusión de cara al debut en la Liga 1 y la búsqueda del tetracampeonato.

El equipo crema buscará aprovechar esta inyección de motivación y respaldo económico en su primer partido del Torneo Apertura, el domingo 1 de febrero a las 6:00 pm frente a ADT de Tarma, con la ilusión de iniciar su camino hacia el tetracampeonato.

Con este éxito, se reveló la millonaria cifra que recaudó Universitario Deportes con su Noche Crema 2026, asegurando no solo recursos para reforzar el equipo, sino también un respaldo incondicional de su hinchada, que se mantiene como el pilar fundamental para alcanzar nuevos títulos y metas deportivas.