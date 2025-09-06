Shakira se rompió en llanto durante concierto al cantar tema vinculado a Gerard Piqué

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su presentación en Querétaro, un episodio cargado de emotividad marcó el paso de Shakira por México. La artista colombiana, en el marco de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, rompió en llanto frente al público al interpretar la canción Última, tema que muchos asocian directamente con su expareja Gerard Piqué.

Shakira llora al cantar su tema "Última"

La noche en Querétaro se convirtió en un verdadero paseo por la montaña rusa emocional de Shakira. Mientras la cantante interpretaba Última, los recuerdos de su relación pasada con Gerard Piqué parecieron envolverla.

La vulnerabilidad de la artista sorprendió a todos, pues no podía continuar con la canción, Shakira pidió la colaboración del público, y la respuesta fue inmediata. Los fans entonaron cada verso junto a ella, haciendo que el momento, registrado en decenas de videos, se transformara en uno de los más comentados de la noche.

¿De qué trata el tema Última de Shakira?

El tema Última, incluido en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran de 2024, habla del cierre definitivo de una relación amorosa que marcó profundamente a Shakira. La letra refleja la dificultad de aceptar un final, los recuerdos persistentes y, al mismo tiempo, el deseo de avanzar y reconstruirse emocionalmente.

Versos como "Seguramente con el tiempo te arrepientas / Y algún día quieras volver a tocar mi puerta / Pero ahora he decidido estar sola" muestran la mezcla de nostalgia, aceptación y fuerza que caracteriza a la artista.

Shakira prepara sorpresa en Lima

La espera por el regreso de Shakira a Lima se vuelve cada vez más intensa, y no solo por su espectacular show. Fuentes cercanas a la artista aseguran que podría tener preparada una gran sorpresa para sus fans peruanos.

La estrella mundial podría subir al escenario junto a un artista especial en su última fecha, el 18 de noviembre en el Estadio Nacional, donde aún quedan pocas entradas a la venta por Teleticket.

¿Será un cantante de fama mundial el que suba al escenario con la reina del pop? ¿O tal vez un artista peruano que dará un toque local a este gran evento? Hasta ahora, nadie sabe con certeza.

