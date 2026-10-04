Carlos Bruce cuestiona a presidente del JNE por falta de definición de credenciales: "No debe ejercer cargo público alguno"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, brindó declaraciones a los medios de comunicación, previo a realizar el tradicional desayuno en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Allí cuestionó al presidente del JNE, Roberto Burneo, por la falta de definición de credenciales que serán otorgadas al próximo alcalde de la capital.

Carlos Bruce cuestiona a Roberto Burneo, presidente del JNE

Desde Villa María del Triunfo, el aspirante a la comuna limeña lamentó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "no haya sido capaz de pronunciarse" acerca de lo qué va a ocurrir en caso de una lista gane y que el candidato que está como primer regidor postula a la reelección, ello en referencia a su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y a quién se le otorgará las credenciales.

En ese sentido, enfatizó que ello ha ocasionado que el ciudadano de Lima no tenga claro quién podría ser la próxima autoridad edil en caso gane la citada organización política. "Es la peor forma de plantear una elección", refutó.

Además, acotó que dicha situación tendrá que ser investigada después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y que se "tendrá que explicar por qué han incurrido en semejante irregularidad". También se dirigió al titular del JNE, Roberto Burneo, y cuestionó su accionar frente a este caso.

"Yo realmente estoy decepcionado del accionar del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ojalá que deje su cargo pronto porque no podemos tener otra elección así y ojalá que él no tenga más un cargo de responsabilidad porque como servidor público no tiene ninguna voluntad de respetar la Constitución de la República, por lo tanto es una persona que no debe ejercer cargo público alguno", aseveró.

Bruce consideró que Burneo "es una persona que no está dispuesta a hacer cumplir la Constitución de la República", lo cual consideró "fundamental" sobre todo en temas electorales.

Su mensaje a los jóvenes que votan por primera vez

Por otro lado, Carlos Bruce envió un mensaje a los jóvenes que ejercerán su derecho a votación por primera vez en este domingo de elecciones. Los invocó a participar del sufragio "con entusiasmo".

"Ellos tienen ahora la oportunidad de participar en eso que se inventó tantos años atrás y que es un sistema imperfecto, pero hasta ahora es el mejor para elegir a nuestras autoridades. Vayan a votar con entusiasmo y sean parte de este proceso de elecciones", expresó.

En declaraciones a la prensa, Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, cuestionó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, por la falta de definición de credenciales y enfatizó que dicha autoridad "no debe ejercer cargo público alguno" a raíz de lo sucedido.