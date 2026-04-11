Conoce tu local de votación y mesa de sufragio en las elecciones 2026: AQUÍ el LINK definitivo que habilitó la ONPE

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 12 de abril se llevará a cabo una nueva jornada electoral en el Perú en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para votar por las próximas autoridades que liderarán el rumbo del país. Por tal motivo, la ONPE habilitó el link definitivo para que conozcas tu local de votación y la mesa de sufragio para estas elecciones 2026.

Así puedes conocer tu local de votación y mesa de sufragio

A solo un día de que los peruanos acudan a las urnas la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición de la población el enlace definitivo con el cual se puede consultar los locales de votación así como las mesas de sufragio. Ello, en un contexto en el que algunos centros de votación fueron eliminados debido a su estado.

Como se recuerda, las cabinas de votación estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde por lo que se ha recomendado a los electores que acudan a ejercer su derecho con anticipación para evitar no cumplir con el rango establecido. Para ello deberán contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

En medio de ese panorama, hay algunos ciudadanos que todavía no tienen conocimiento en qué sede les tocará votar ni tampoco conocen en qué mesa de sufragio deben asistir por tal motivo el organismo electoral ha habilitado el siguiente link oficial en el que además podrás conocer si es que fuiste seleccionado como miembro de mesa.

Respecto a ello, para saber los datos anteriormente mencionados tan solo debes ingresar a dicha plataforma, ingresar el número de tu DNI y así podrás obtener información sobre la dirección, el pabellón y el número de orden que se te asignó dentro de la nómina de electores. Hay que mencionar que, este procedimiento es totalmente gratuito.

Plataforma en la que puedes consultar local de votación y mesa de sufragio

Reniec brinda recomendaciones para las elecciones 2026

Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha brindado una serie de recomendaciones para que los electores puedan tomarlas en cuenta prrvio a acudir a votar y evitar inconvenientes este domingo 12 de abril.

En primer lugar, la insitución subraya que es importante verificar el local de votación para evitar confusiones el día de las elecciones y planificar bien su traslado. Asimismo, recordó que se podrá sufragar cob DNI vigente o vencido. Además precisan que los jóvenes que cumplan 18 años hasta mañana domingo deberán asistir a emitir su voto.

También resaltó no olvidar recoger tu DNI en caso se encuentre en trámite y revisar antes de acudir a votar así como informarse solo a través de sus canales oficiales.

A un día de desarrollarse las elecciones 2026, la ONPE habilitó el link definitivo con el que los electores pueden conocer el local de votación y la mesa de sufragio para sufragar este 12 de abril.