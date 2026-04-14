Defensor del Pueblo confirma asistencia a la Comisión de Fiscalización por irregularidades en elecciones

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, confirmó su participación en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la cual se desarrollará este martes 14 de abril, a partir de las 2:00 p. m.

Como se recuerda, el grupo de trabajo parlamentario que preside Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), inició diligencias para el esclarecimiento de las irregularidades que afectaron el desarrollo de las elecciones generales 2026 del domingo 12 de abril, principalmente en Lima sur.

Lo que deberá comparecer

En declaraciones a TV Perú, el titular de la Defensoría del Pueblo aseguró su asistencia en la Sala Miguel Grau del Parlamento, quien, además, sostuvo que en el mismo día de la jornada electoral advirtió "incidencias innumerables", las cuales serán presentadas y sustentadas ante la Comisión.

De acuerdo con el Oficio N.º 1107-2025-2026-CFC-CR-06, Josué Gutiérrez Cóndor deberá responder cinco puntos en el Congreso, siendo los siguientes: Informe de intervención durante la jornada electoral (Acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo ante la instalación tardía de mesas y fallas del sistema; número y tipo de incidencias registradas y atendidas; y actuaciones inmediatas de supervisión en campo o mediante oficinas defensoriales).

Además, deberá informar sobre la posible vulneración del derecho al voto de más de 63 000 ciudadanos afectados el 12 de abril. Asimismo, sobre los mecanismos de vigilancia que implementó antes, durante y después de la jornada electoral, así como si hubo alertas tempranas o advertencias a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las recomendaciones formales emitidas dirigidas a ambos organismos electorales para corregir fallas operativas y, finalmente, las acciones posteriores adoptadas por parte de ambas instituciones.

Titulares de organismos electorales también fueron citados

Quienes también fueron citados a comparecer en el marco de sus funciones, fueron los jefes de la ONPE y del JNE, Piero Corvetto Salinas y Roberto Burneo Bermejo, respectivamente.

Es importante recordar que, en las últimas horas, el procurador del JNE denunció penalmente al jefe de la ONPE y otros funcionarios por los presuntos delitos de contra el derecho al sufragio, la administración pública y delito electoral (obstaculización del normal desarrollo del acto electoral).

Vale precisar que, la Comisión también convocó al contralor general de la república, César Aguilar, a fin de que brinde detalles las acciones de auditoría y la posible afectación del derecho al sufragio universal.

Las elecciones generales 2026 siguen en el ojo de la tormenta, desde el Congreso comenzaron con la investigación para determinar las responsabilidades funcionales correspondientes.