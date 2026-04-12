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Proceso Electoral 2026

Defensoría del Pueblo respalda fallo del JNE de extender el proceso electoral 2026

El organismo constitucional saludó la continuidad de los comicios para garantizar el derecho al sufragio ciudadano, la adecuada distribución de escaños legislativos y el respeto irrestricto al cronograma electoral vigente.

La Defensoría del Pueblo felicitó decisión del JNE.
La Defensoría del Pueblo felicitó decisión del JNE. (Composición Exitosa)

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 12/04/2026

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La Defensoría del Pueblo calificó como histórica la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de mantener en curso el proceso electoral 2026, asegurando la estabilidad democrática y la participación ciudadana. Esta medida del ente electoral permite que el cronograma avance sin interrupciones, evitando que se vulneren derechos fundamentales de los votantes peruanos y garantizando trasparencia.

El organismo señaló que detener las actividades afectaría directamente a los candidatos que postulan a la Presidencia de la República, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, especialmente dentro del distrito electoral correspondiente a la capital. 

Es fundamental mantener la ruta establecida para determinar correctamente la votación de la cifra repartidora. Este cálculo técnico resulta vital para definir la representación del próximo presidente, los futuros senadores y diputados a nivel regional.

Seguridad y despliegue nacional

Según la Defensoría del Pueblo, "se exhorta a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas a brindar todo el apoyo necesario" para proteger el material y a los electores.

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La institución busca que la instalación de los miembros de mesa se realice de manera oportuna en todo el país. Según el comunicado, esto permitirá consolidar un proceso que sea legítimo y constitucionalmente sólido.

Las autoridades de seguridad tienen la misión de custodiar el traslado de las ánforas y actas en las zonas más alejadas del país. Según la Defensoría del Pueblo, este despliegue operativo es esencial para la paz social.

El apoyo de los militares permitirá que los ciudadanos acudan a las urnas sin temor a posibles incidentes externos. Esta vigilancia asegura que las Elecciones Generales 2026 se desarrollen bajo un marco de absoluta normalidad.

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Vigilancia del proceso democrático

La entidad anunció que "seguirá supervisando el proceso electoral y ejercitando la defensa de los derechos fundamentales" de cada peruano. Esto garantiza que la transición política cumpla con los principios del Estado de Derecho.

La presencia de las autoridades garantiza que el camino hacia las Elecciones Generales 2026 sea ordenado. El compromiso institucional refuerza la confianza en el sistema electoral y en la futura conformación del congreso nacional y la Presidencia de la República.

El monitoreo constante de las misiones de observación busca que la voluntad popular sea respetada en cada etapa del escrutinio. Según la Defensoría del Pueblo, el control estricto previene irregularidades en las mesas de votación.

Este seguimiento garantiza que la transición hacia el nuevo modelo legislativo sea impecable y legítima ante los ojos del mundo. El cumplimiento de las Elecciones Generales 2026 fortalece los cimientos democráticos de nuestra nación.

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