Elecciones 2026: Fiscalía coordina con ONPE ante reportes de demora en entrega del material electoral

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Fiscalía anunció que coordina acciones con la ONPE por el retraso en la entrega del material electoral en diversas mesas de sufragio en las Elecciones 2026. Asimismo, el Ministerio Público precisó que supervisa las incidencias y mantiene un despliegue masivo de personal para supervisar el normal desarrollo de la jornada.

Fiscalía supervisa incidencias por retraso de material electoral

Este domingo 12 de abril, una gran cantidad de personas se acercaron desde temprano, precisamente a las 7:00 a.m. (horario del inicio de la jornada electoral) hasta sus respectivos locales de votación para cumplir con su deber cívico, pero se llevaron una preocupante situación: sus mesas de sufragio no se encontraban aún instaladas debido a demoras en la llegada del material electoral a diversos centros de votación en Lima.

Debido a ello, el Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que realiza las coordinaciones necesarias con los órganos electorales como la ONPE para garantizar el "normal desarrollo de la jornada". Incluso, precisaron que desde la Oficina de Análisis Estratégico Contra la Criminalidad (OFAEC), el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, monitorea el despliegue de los fiscales en los diversos centros de votación a nivel nacional.

Asimismo, la Fiscalía dio a conocer que también supervisan las incidencias que se puedan registrar este domingo 12 de abril con el objetivo de prevenir irregularidades y asegurar la transparencia de los comicios.

"La Fiscalía (...) ante la falta de instalación oportuna de mesas de sufragio en diversos locales de votación en Lima, fiscales de la institución se encuentran desplegados en dichos centros electorales en el ejercicio de sus funciones constitucionales", se lee en el comunicado del Ministerio Público.

🚨 #LoÚltimo El Ministerio Público informa a la ciudadanía que, ante la falta de instalación oportuna de mesas de sufragio en diversos locales de votación en Lima, fiscales de la institución se encuentran desplegados en dichos centros electorales en el ejercicio de sus funciones... pic.twitter.com/nnAGZyDefF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 12, 2026

Elecciones: ONPE y JNE amplían horario de votación

Tras reportarse inconvenientes al momento de la jornada electoral por demoras en la instalación de mesas de sufragio, provocadas por la falta de material electoral, y que provocó largas filas y malestar entre los votantes, la ONPE junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron que se amplía el horario de votación en Perú hasta las 6:00 p.m.

Asimismo, se dispuso que las mesas de sufragio tendrán como plazo máximo de instalación hasta las 2:00 p.m., una decisión estratégica destinada a mitigar el impacto de las demoras logísticas y asegurar que ningún elector se quede sin participar de estas Elecciones Generales 2026.

"Se ha acordado, en primer lugar, ante el pedido de la ONPE, considerar viable el mismo y ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2 de la tarde a nivel nacional, y ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde a nivel nacional", indicó el titular del JNE junto a miembros del pleno y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Es así como la Fiscalía anunció que supervisa las incidencias por la demora de entrega de material electoral en diversas mesas de sufragio en Lima. Asimismo, anunció que realiza las coordinaciones necesarias con los organismos electorales como la ONPE para garantizar el "normal desarrollo de la jornada" de las Elecciones 2026.