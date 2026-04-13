Elecciones 2026: Galaga SAC se pronuncia tras fallas en el traslado de material electoral y niega responsabilidad

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La empresa Servicios Generales Galaga SAC se pronunció tras las fallas presentadas en el traslado de material electoral en las elecciones 2026 y negó cualquier responsabilidad asegurando que ha cumplido "estrictamenet con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia".

Galaga SAC emite comunicado sobre lo sucedido en las elecciones 2026

El domingo 12 de abril la jornada de las Elecciones Generales 2026 sufrió una serie de adversidades que afectó directamente en su desarrollo. Ello se evidenció en algunos locales de votación en Lima Metropolitana en la que el material electoral no llegó y por ende derivó en la cancelación de sufragios de cientos de peruanos.

En tal sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó sobre lo sucedido a Servicios Generales Galaga SAC, la empresa encargada de la distribución y logísitica de todo el material electoral.

Tras ello, este lunes 13 de abril la entidad recurrió a sus canales oficiales para poder emitir un comunicado en el que subrayó que sí cumplió "estrictamente" con sus funciones de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia (TDR) del servicio contratado que "se encuentran debidamente sustentados y documentados".

Además, subraya que el servicio de transporte "fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE". Asimismo, aclaró que las demoras no responden a incumplimientos contractuales por parte de la empresa.

"Rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas, cuando estas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas", se lee en el pronunciamiento público.

Galaga SAC exige a la ONPE disculpas públicas

En otro punto de la misiva, Galaga SAC manifiesta que las declaraciones de Piero Corvetto, jefe de la ONPE en diveros medios de comunicación "han generado un impacto negativo en la imagen y reputación" de la empresa sin una evaluación previa de las circunstancias. Bajo esa premisa exigió al organismo electoral disculpas públicas.

"Solicitamos que la Oficina de Procesos Electorales, en su calidad de máximo ente en material electoral operativa, disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a nuestra imagen institucional", estipula el escrito.

Un día después de que la ONPE la responsabilizara por la demora en la distribucón del material electoral en diversos distritos de Lima Metropolitana, la empresa Servicios Generales SAC se deslindó de dicha acusación y exigió al organismo electoral disculpas públicas.