Elecciones 2026: Electores forman kilométrica cola en cerro de San Juan de Miraflores para emitir sus votos

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada de elecciones 2026 tuvo un inicio accidentado lo que ha ocasionado el retraso en la instalación de mesas de sufragio por más de 4 horas en diversos puntos de Lima. Por ejemplo, en un cerro de San Juan de Miraflores los electores formaron una kilométrica cola para emitir sus votos lo que derivó en una inidgnación en todas las personas.

Kilométricas filas en San Juan de Miraflores desde la mañana

Este domingo 12 de abril la población peruana viene participando de las elecciones 2026 desde las 7 de la mañana de acuerdo a lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sin embargo, se han producido demoras para que se emitan los votos debido a la falta de instalaciones de mesas de sufragio ante la ausencia de miembros de mesa y el material electoral.

Uno de esos casos suscitados en diversas zonas de Lima, es el del colegio Fe y Alegría N°65, ubicado en la cima de un cerro en el distrito de San Juan de Miraflores. Este fue uno de los centros con mayor afluencia y retrasos durante la mañana de hoy.

Hasta dicha institución educativa se congregaron cientos de electores desde tempranas horas para cumplir con su derecho cívico de votar, pero no tenían acceso al lugar y estaban expuestos a la alta temperatura registrada este día.

El panorama, de acuerdo a información de América TV, superaba las quinientas personas extendiéndose desde la parte alta del cerro hasta la cola de este mismo. Los votantes permanecieron allí desde las 8 de la mañana, sin recibir algún tipo de información respecto a la apertura del centro de sufragio.

Si en 48 minutos no se instala una mesa, ya no se puede instalar. Realmente una locura que va a dejar sin voto a miles de peruanos. pic.twitter.com/HS6OQUT6Le — Andrés Romaña (@AndresRomanaa) April 12, 2026

Electores denuncian falta de organización en el centro de votación

Totalmente consternados los diversos centenares de personas levantaron su voz de protesta y de acuerdo a sus testimonios el materail electoral habría llegado al centro de votación al promediar las 10 de la mañana.

No obstante, las puertas del colegio se mantuvieron cerradas hasta alrededor del mediodía lo que extendió la espera de todas aquellos electores que permanecieron por varias horas formando la kilométrica cola.

Un vecino cuestionó lo sucedido hasta tal punto de comenzar a especular sobre las razones del retraso apuntando la responsabilidad a la ONPE a lo que calificó como una mala organización del proceso electoral.

Este fue el panorama que se registró en el colegio Fe y Alegría N°65 localkizado en un cerro del distrito de San Juan de Miraflores en donde los electores formaron una kilométrica cola para emitir sus votos ocasionando a su vez malestar ante la demora por la apertura de este local de votación debido a las mesas de sufragio no estaban instaladas.