Alcalde de Lima exige a la ONPE que se pronuncie sobre mesas no instaladas y retrasadas: "Merecemos saber la verdad"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 12 de abril se viene desarrollando la jornada de las elecciones 2026, sin embargo, su inicio de ha visto totalmente perjudicado por diversos motivos generando malestar en los electores en diversos puntos de Lima y otros puntos del país. Por tal motivo, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exigió a la ONPE que se pronuncie sobre mesas instaladas y retrasadas.

Renzo Reggiardo se pronuncia sobre mesas de sufragio retrasadas y sin instalar

Hoy los peruanos vienen ejerciendo su derecho cívico de votar por lo que están asistiendo desde temprano a las urnas para poder elegir a las próximas autoridades que tomarán el rumbo político del Perú. No obstante, este importante día se ha vistoperjudicado por el retraso en la instalación de mesas de sufragio provocando malestar en electores.

Al respecto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no fue ajeno a dicha problemática suscitada en diversos punto de la capital y en otras regiones del territorio nacional. Por dicha razón recurrió a sus redes sociales con un mensaje dirigido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Señores de la ONPE exijo emitan un pronunciamiento inmediato, informando al país cuáles son las mesas no instaladas y cuáles las retrasadas, Lima y el país merecemos saber la verdad", escribió en un post de su cuenta oficial de X.

Señores @ONPE_oficial exijo emitan un Pronunciamiento de inmediato, informando al país cuáles son las mesas no instaladas y cuáles las retrasadas, Lima y el País merecemos saber la verdad!! pic.twitter.com/VI7zxybkuu — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 12, 2026

Reggiardo exige la renuncia del jefe de la ONPE

Más temprano, el burgomaestre capitalino utilizó su misma red social para exigir la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, debido a la demora en la apertura de lasmesas de votación en varios distritos de Lima Metropolitana. Además, criticó la gestión del proceso electoral y solicitó medidas para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

Hay que mencionar que debido a dicho contexto de retraso, Corvetto anunció la extensión del horario de votación con el objetivo de mitigar retrasos, medida que fue saluda por Reggiardo, pero resaltó que las autoridades responsables deben asumir las consecuencias de lo que sucedió.

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