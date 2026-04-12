Rafael López Aliaga denuncia penalmente a jefe de la ONPE y pide su detención en plena jornada electoral

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de la jornada de las elecciones generales de este 12 de abril, el candidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El recurso fue ingresado a la Mesa de Partes Virtual del Ministerio Público y solicita la intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación, así como la detención del titular del organismo electoral.

Denuncia omisión de funciones

El escrito, firmado por el abogado Wilber Medina Bárcena, acusa a Corvetto de "omisión de funciones en permanente estado de flagrancia" y se sustenta en el artículo 377 del Código Penal, que sanciona la omisión de actos funcionales por parte de funcionarios públicos. López Aliaga argumentó que las fallas operativas registradas desde las primeras horas de la jornada afectaron el derecho fundamental al sufragio.

Entre los hechos señalados figuran retrasos en la apertura de mesas, problemas con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), dificultades en la distribución del material electoral y fallas en la verificación biométrica de miembros de mesa. En distritos como Ancón y el Callao se reportaron mesas que no pudieron instalarse, generando largas colas y quejas ciudadanas.

Denuncia ingresada a la Mesa de Partes del Ministerio Público.

La ONPE reconoció que la demora en la entrega de material electoral correspondió a la empresa encargada de la distribución y que el inconveniente afectó al 0,72% de los locales de votación a nivel nacional. Para compensar los retrasos, dispuso la ampliación del horario de sufragio. La Defensoría del Pueblo respaldó la medida, señalando que era necesaria para garantizar el derecho al voto.

Nuevas tensiones entre la ONPE y López Aliaga

La denuncia se produce tras semanas de confrontación verbal entre López Aliaga y Corvetto. A inicios de abril, el candidato lanzó comentarios que se interpretaron como una amenaza directa contra el jefe de la ONPE: "Lo voy a ver a sus oficinas y no sé si quede vivo".

Estas declaraciones generaron rechazo en diversos sectores políticos y sociales, que advirtieron sobre el riesgo de escalar la confrontación institucional en plena campaña.

#Voto2026 | Piero Corvetto, jefe de la ONPE: No le voy a contestar a ningún político que esté en campaña. Mi deber moral e institucional es garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes



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Hasta el momento, la ONPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. La Fiscalía deberá evaluar la procedencia del recurso y decidir si corresponde abrir una investigación inmediata.

El escenario electoral se ve tensionado por la denuncia de López Aliaga contra el jefe de la ONPE, en un contexto de alta sensibilidad democrática. La acción legal, sumada a las declaraciones previas del candidato, refuerza la confrontación política en medio de una jornada decisiva para el futuro del país.