Elecciones 2026 en Perú: Miembros de mesa y personeros continúan conteo de votos en SJM

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones Generales 2026 se siguen desarrollando de forma extraordinaria en distritos de Lima Sur. Exitosa llegó hasta un colegio ubicado en San Juan de Miraflores, donde se informó que a las 2:30 de la madrugada aún había miembros de mesa y personeros en el interior realizando el conteo de votos.

Sigue el conteo de votos en este SJM

Nuestro medio llegó hasta los exteriores del colegio San Luis Gonzaga y pudo comprobar que la jornada electoral aún no terminaba. La Policía informó que el conteo de votos se extendió de forma inusual y que, en plena madrugada, aún había personas realizando labores dentro de las aulas.

Asimismo, fuera del colegio había unidades móviles de la ONPE, así como patrullas de la Policía Nacional del Perú y vehículos particulares. Exitosa logró conversar con un personero, quien afirmó que el lunes 13 de abril hubo una ausencia masiva de votantes en ese local.

"Todavía están los personeros ahí, aún quedan nueve mesas. Ya están en el acta del Parlamento Andino (...) lo que se ha anotado es que ha habido ausencia de entre 70 a 100 votantes que no han asistido . Ninguna aula ha completado sus votantes", afirmó.

Por otro lado, uno de los miembros de mesa del colegio confirmó que los titulares de las mesas no asistieron a cumplir con su deber cívico, lo cual generó incomodidad y retrasos para las personas que acudieron a votar. "No llegaron los titulares y tuvimos que cumplir nosotros con nuestro deber cívico", señaló.

🔴🔵 Elecciones 2026: miembros de mesa y personeros pasan la madrugada en colegio de SJM, donde denuncian baja asistencia. "Ni un aula ha completado sus votantes", advierten desde la IE San Luis Gonzaga.



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Recordemos que el domingo 12 de abril, día central de las elecciones 2026, también se reportó que decenas de miembros de mesa y personeros se amanecieron en los locales de votación haciendo el conteo de votos, ya que tuvieron problemas con los equipos designados para esa labor, entre otros inconvenientes. Algunos miembros de mesa incluso pasaron más de 24 horas cumpliendo labores.

Partidos no pasaron la valla electoral

Según los últimos reportes de la ONPE, agrupaciones con actual peso político como Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre y Avanza País no estarían alcanzando el umbral mínimo de la valla electoral. Con el procesamiento de actas al 50% para la Cámara de Diputados y avances significativos en el Senado, las proyecciones confirman que estos partidos perderían su representación y su inscripción, marcando el fin de una etapa para sus líderes y bancadas.

Alianza para el Progreso (APP), apesar de que el partido apostó por una campaña en redes sociales y alianzas con creadores de contenido para captar el voto joven, el resultado ha sido adverso.

Por su parte, Podemos Perú atraviesa un escenario similar de estancamiento. La estrategia de José Luna de apelar a la nostalgia y la "mano dura" mediante la figura de Daniel Urresti (incluso con sus complicaciones judiciales) no logró el efecto deseado en el tramo final.

Es así que, la jornada electoral en Lima Sur evidenció retrasos, ausencias y dificultades técnicas que obligaron a extender el conteo hasta la madrugada. Pese a ello, miembros de mesa y personeros continuaron cumpliendo su labor para garantizar la transparencia del proceso. Autoridades no descartan tomar medidas ante estas irregularidades reportadas.