Elecciones 2026: Reniec amplía horario de atención hasta las 6:00 p. m. para entrega de DNI

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció este domingo 12 de abril, la ampliación de su horario de atención en más de sus 200 oficinas para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DN), en el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin, confirmó que la atención a los usuarios será hasta las 6:00 p. m. , teniendo en cuenta que el horario de votación fue extendido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta esa misma hora.

¿Cuáles son las agencias que atenderán disponibles para la ciudadanía?

Desde el Reniec buscan que todos los peruanos cuenten con su documento para que así puedan votar en los comicios que empezarán desde hoy, a definir a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.

Asimismo, destacan que para la jornada cívica de este domingo 12 de abril, 226 agencias se encuentran atendiendo a nivel nacional desde las 7:00 a. m., únicamente para el servicio de entrega del DNI.

En ese sentido, si todavía no tienes a la mano este vital documento para hacer respetar tu derecho al sufragio, te compartimos las sedes del Reniec que están habilitadas en todas las regiones del Perú, para lo cual, debes ingresar al siguiente enlace.

🚨 ¡URGENTE! RECOGE TU DNI HASTA LAS 6 P. M.



Hoy, domingo 12 de abril, ampliamos el horario hasta las 6 p. m. ⏰



Nuestras oficinas atienden de forma ininterrumpida desde las 6 a. m. y continuarán entregando DNI hasta esa hora en más de 200 oficinas a nivel nacional.



¡Recoge tu... pic.twitter.com/E8nc6er1Xk — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 12, 2026

¿Cómo realizar el procedimiento virtual para el DNI 3.0?

Como es de conocimiento, desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite relacionado con la institución. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego pueda ser recogido en la sede más cercana a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

Desde el Reniec esperan que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI este 12 de abril en cualquiera de sus sedes a nivel nacional.