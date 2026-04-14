Elecciones Generales 2026: El Centro Carter pide transparencia mientras se finalizan los resultados oficiales

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La reciente jornada de elecciones generales en el Perú ha puesto bajo la lupa la capacidad logística y la autonomía de sus organismos electorales. En una declaración preliminar, el Centro Carter reconoció los esfuerzos realizados para salvaguardar la integridad del proceso, pero no evitó señalar las grietas que han debilitado la confianza pública.

Aunque el marco legal peruano se alinea con los estándares democráticos internacionales, la organización advirtió que factores externos y fallos operativos ensombrecieron la primera vuelta.

Riesgos a la autonomía y libertad de asociación

Uno de los puntos más críticos señalados por la misión fue el caos logístico en la capital. El Centro Carter hizo un llamado urgente a realizar una "revisión transparente de las dificultades logísticas" que impidieron la apertura de numerosos locales de votación en Lima Metropolitana. La gravedad de la situación fue tal que las autoridades se vieron obligadas a extender el sufragio hasta el 13 de abril en 187 centros, una medida excepcional para proteger el derecho al voto.

La misión de expertos, compuesta por siete miembros y desplegada desde marzo, expresó su preocupación por la creciente presión política sobre el sistema electoral. Según el informe, el inicio de investigaciones penales contra funcionarios y las declaraciones hostiles de diversos candidatos durante la jornada podrían "debilitar aún más la confianza pública y la autonomía de la administración electoral". Esta injerencia es vista como un obstáculo para la paz social en un momento donde la polarización es alta.

Por otro lado, el Centro analizó la arquitectura del sistema de partidos. Si bien se celebró que el elevado número de candidatos ofreció a los votantes una amplia gama de opciones, se cuestionó la normativa vigente sobre la cancelación de registros. La misión indicó que la ley que elimina a los partidos sin representación legislativa parece "limitar de manera desproporcionada la libertad de asociación", restringiendo el pluralismo político a largo plazo.

Mejoras técnicas y el camino hacia la segunda vuelta

No todo fueron críticas; el informe destacó avances significativos en la precisión del padrón electoral y una adopción responsable de la tecnología aplicada al escrutinio. Sin embargo, con los resultados finales aún pendientes de oficialización, el organismo exhortó a las autoridades a brindar información pública más fluida sobre el avance del cómputo para aplacar la incertidumbre.

El balance del Centro Carter deja una hoja de ruta clara para las autoridades peruanas: es imperativo corregir los errores logísticos y blindar a los organismos electorales de presiones externas antes del 7 de junio. La transparencia no es solo una meta técnica, sino la única vía para recuperar la fe de una ciudadanía que ha visto su derecho al sufragio condicionado por fallas operativas.