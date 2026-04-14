Piero Corvetto sobre labor de la ONPE en Elecciones: "Ha actuado con profesionalismo e integridad"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, acudió al Congreso de la República para responder por los incidentes registrados durante las recientes Elecciones Generales. Durante su intervención, el funcionario reconoció errores puntuales en la distribución del material electoral, pero enfatizó que estos no comprometieron la transparencia del proceso.

"Ustedes pueden ver de manera evidente en la presentación de resultados. El número de actas observadas es realmente un número muy reducido y a nivel nacional", expresó ante los congresistas, al tiempo que destacó el despliegue logístico realizado a lo largo del país.

Fallas reconocidas y medidas correctivas

Corvetto admitió que se registraron inconvenientes en 13 locales de votación, lo que afectó a un número significativo de electores. El titular de la ONPE también aseguró que se han tomado medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en futuros procesos electorales.

"Hemos cometido una falla en el caso de 13 locales que ha comprometido a un número importante de electores, pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que en ONPE no se va a volver a repetir", señaló.

Tras disculparse por el retraso en a entrega del material, señaló que esto se subsanó con la jornada complementaria, afirmando haber trabajado con profesionalismo y que los resultados certifican la voluntad del electorado.

"Hemos podido realizar la elección complementaria y hemos podido darle a esos electores que no pudimos entregarles paquetes electorales el día domingo, hemos cumplido con entregarles paquetes electorales el día lunes", explicó.

Defensa de la transparencia electoral

Pese a los cuestionamientos, Corvetto defendió la labor de la institución y remarcó que el proceso se desarrolló con estándares de transparencia. Asimismo, destacó la trazabilidad de los resultados publicados, subrayando que estos cuentan con respaldo documental

"ONPE ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad y los resultados que se encuentran en la página web son fiel reflejo de la voluntad popular. Es más, cada uno de los resultados se encuentra sostenido en la imagen y el resultado de cada una de las actas", afirmó con firmeza.

La presentación de Corvetto ante el Congreso buscó disipar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral. Aunque reconoció errores logísticos, insistió en que estos fueron corregidos oportunamente y no alteraron el resultado final. Su defensa apunta a reforzar la credibilidad de la ONPE en un contexto donde la transparencia electoral es clave para la estabilidad democrática del país.