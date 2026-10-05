Elecciones Municipales 2026: ¿Habrá segunda vuelta para elegir alcaldes distritales y provinciales?

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras finalizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una de las interrogantes que los electores tienen es si es que existirá una segunda vuelta para alcaldes distrititales y provinciales. Para esclarecer dicha duda el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha aclarado qué es lo que sucederá en este tipo de casos.

No habrá segunda vuelta para alcaldes distritales y provinciales

A diferencia de la elección para gobernadores regionales, los burgomaestres para distritos y provincias han sido definidos por la ciudadanía en una sola jornada de sufragio que se desarrolló ayer domingo, 4 de octubre, sin la posibilidad de una segunda vuelta.

En ese sentido, el candidato que obtenga mayor cantidad de votos válidos será proclamado ganador sin la necesidad del porcentaje que represente sobre el total. Acerca de ello, hay que señalar que las elecciones municipales se llevan a cabo bajo el principio de mayoría simple, por ende, no se exige que se alcance la mitad de los votos ni un porcentaje mínimo para alcanzar la nueva función.

La citada norma ha permitido que los ciudadanos tengan la posibilidad de emitir su sufragio y distribuirlo entre los diversos partidos políticos en los niveles regional, provincial y distrital porque la cédula de votación se encuentra formada en bloques individuales. En el caso de empate, el Jurado Nacional de Elecciones señala que se resolverá a través de un sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación.

Solo hay segunda vuelta en la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales

Por su parte, el JNE utilizó sus canales oficiales para explicar que solo habrá segunda vuelta en la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales. En este caso se requiere que la fórmula política de aspirantes a estos cargos "alcance al menos el 30% de votos válidos". En caso ninguna lo logre se procederá a una segunda votación.

En esta segunda elección participan las dos fórmulas que hayan obtenido la mayor cantidad de votaciones y se proclamará como ganadora a la que logre alcanzar la mayoría simple de votos válidos.

En conclusión, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los alcaldes distritales y municipales serán elegidos en una sola votación. Así, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos en un distrito o provincia será elegido alcaldes, sin la necesidad de que se tome en cuenta si la diferencia frente al segundo puesto es amplia o reducida.