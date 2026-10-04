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ERM 2026: ¿cuánto es la multa por no cumplir con la labor electoral y quiénes pueden justificar su ausencia?

El JNE informó sobre las multas por no votar o cumplir como miembro de mesa, así como las justificaciones válidas para que los ciudadanos eviten sanciones en las elecciones este domingo 4 de octubre.

Multas por no votar y las justificaciones
Multas por no votar y las justificaciones (Difusión)

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/10/2026

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Ante el inicio del desarrollo de la jornada electoral este domingo 4 de octubre que tiene como finalidad elegir a las siguientes autoridades regionales y municipales que gobernarán los próximos 4 años, el JNE anunció cuánto sería la multa de no cumplir con la labor cívica y que justificaciones se pueden presentar.

Multas y justificaciones

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollan este domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades regionales y municipales que ejercerán funciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las multas por incumplir con el deber de votar o ejercer como miembro de mesa, así como las justificaciones que pueden presentarse.

¿De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El monto de la multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI del ciudadano que no cumplió con su deber de votar.

  • Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110.
  • Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55
  • Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50 

Los ciudadanos designados como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, que no se presenten a cumplir con esta función sin una justificación válida deberán pagar una multa de S/ 275

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Justificaciones por no asistir a votar

Según lo difundido por las autoridades correspondientes, todas las justificaciones deberán ser acreditadas mediante una serie de documentos que validen su autenticidad, entre ellas se encuentran: 

  • Ciudadanos que viajan al extranjero para realizar estudios académicos
  • Ciudadanos que salen del país para ser atendidos por motivos de salud en el extranjero
  • Ciudadanos que realicen labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo
  • Ciudadanos mayores de 65 años.
  • Copia simple del documento nacional de identidad (DNI), cuya edad debe ser mayor a 65 años a la fecha de la elección.
  • Desastres naturales o de origen humano
  • Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual:
  • Error en el padrón electoral
  • Fallecimiento de familiar directo
  • Función electoral
  • Impedido del ejercicio de derecho de sufragio e instalación, en los casos originados por incidencias electorales
  • Lactancia / Mujeres en periodo de Gestación (Aplica únicamente para otorgar Justificación)
  • Prisión:
  • Robo o pérdida de DNI/DNIe
  • Salud
  • Situaciones razonables y excepcionales que impidieron el cumplimiento de los deberes electorales

Finalmente, el JNE recordó la importancia de cumplir con las obligaciones electorales y precisó los casos en que corresponde presentar una justificación o pagar la multa.

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