ERM 2026: ¿cuánto es la multa por no cumplir con la labor electoral y quiénes pueden justificar su ausencia?

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/10/2026
Ante el inicio del desarrollo de la jornada electoral este domingo 4 de octubre que tiene como finalidad elegir a las siguientes autoridades regionales y municipales que gobernarán los próximos 4 años, el JNE anunció cuánto sería la multa de no cumplir con la labor cívica y que justificaciones se pueden presentar.
Multas y justificaciones
En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollan este domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades regionales y municipales que ejercerán funciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las multas por incumplir con el deber de votar o ejercer como miembro de mesa, así como las justificaciones que pueden presentarse.
¿De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
El monto de la multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI del ciudadano que no cumplió con su deber de votar.
- Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110.
- Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55
- Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50
Los ciudadanos designados como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, que no se presenten a cumplir con esta función sin una justificación válida deberán pagar una multa de S/ 275.
Justificaciones por no asistir a votar
Según lo difundido por las autoridades correspondientes, todas las justificaciones deberán ser acreditadas mediante una serie de documentos que validen su autenticidad, entre ellas se encuentran:
- Ciudadanos que viajan al extranjero para realizar estudios académicos
- Ciudadanos que salen del país para ser atendidos por motivos de salud en el extranjero
- Ciudadanos que realicen labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo
- Ciudadanos mayores de 65 años.
- Copia simple del documento nacional de identidad (DNI), cuya edad debe ser mayor a 65 años a la fecha de la elección.
- Desastres naturales o de origen humano
- Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual:
- Error en el padrón electoral
- Fallecimiento de familiar directo
- Función electoral
- Impedido del ejercicio de derecho de sufragio e instalación, en los casos originados por incidencias electorales
- Lactancia / Mujeres en periodo de Gestación (Aplica únicamente para otorgar Justificación)
- Prisión:
- Robo o pérdida de DNI/DNIe
- Salud
- Situaciones razonables y excepcionales que impidieron el cumplimiento de los deberes electorales
Finalmente, el JNE recordó la importancia de cumplir con las obligaciones electorales y precisó los casos en que corresponde presentar una justificación o pagar la multa.