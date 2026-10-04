ERM 2026: ¿cuánto es la multa por no cumplir con la labor electoral y quiénes pueden justificar su ausencia?

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante el inicio del desarrollo de la jornada electoral este domingo 4 de octubre que tiene como finalidad elegir a las siguientes autoridades regionales y municipales que gobernarán los próximos 4 años, el JNE anunció cuánto sería la multa de no cumplir con la labor cívica y que justificaciones se pueden presentar.

Multas y justificaciones

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollan este domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades regionales y municipales que ejercerán funciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las multas por incumplir con el deber de votar o ejercer como miembro de mesa, así como las justificaciones que pueden presentarse.

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¿De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El monto de la multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI del ciudadano que no cumplió con su deber de votar.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110.

2% de la UIT, lo que Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55

1% de la UIT, lo que Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50

Los ciudadanos designados como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, que no se presenten a cumplir con esta función sin una justificación válida deberán pagar una multa de S/ 275 .

Justificaciones por no asistir a votar

Según lo difundido por las autoridades correspondientes, todas las justificaciones deberán ser acreditadas mediante una serie de documentos que validen su autenticidad, entre ellas se encuentran:

Ciudadanos que viajan al extranjero para realizar estudios académicos

Ciudadanos que salen del país para ser atendidos por motivos de salud en el extranjero

Ciudadanos que realicen labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo

Ciudadanos mayores de 65 años.

Copia simple del documento nacional de identidad (DNI), cuya edad debe ser mayor a 65 años a la fecha de la elección.

Desastres naturales o de origen humano

Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual:

Error en el padrón electoral

Fallecimiento de familiar directo

Función electoral

Impedido del ejercicio de derecho de sufragio e instalación, en los casos originados por incidencias electorales

Lactancia / Mujeres en periodo de Gestación (Aplica únicamente para otorgar Justificación)

Prisión:

Robo o pérdida de DNI/DNIe

Salud

Situaciones razonables y excepcionales que impidieron el cumplimiento de los deberes electorales

Finalmente, el JNE recordó la importancia de cumplir con las obligaciones electorales y precisó los casos en que corresponde presentar una justificación o pagar la multa.