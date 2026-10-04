ERM 2026: realizan sorteo entre electores ante la ausencia de miembro de mesa en colegio de SJL

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Durante la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, diversas situaciones curiosas se vienen registrando entre las que figuró el sorteo que tuvo que realizarse entre electores ante la ausencia de miembros de mesa en la institución educativa 0152 José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho.

Sorteo para elegir a miembros de mesa en colegio de SJL

Esta mañana, en el citado centro educativo se ausentaron un miembro de mesa titular de la mesa de sufragio y su suplente, por ende, se procedió a seleccionar a los votantes que se encontraban realizando fila para poder ejercer su derecho cívico.

Ello, de acuerdo a lo estipulado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que señala que ante la ausencia de personas que iban a ejercer las citadas funciones, los votantes que se encuentran a la espera de votar pueden ser llamados a asumir los cargos.

Frente a esta situación, se procedió a realizar un sorteo entre todos los electores presentes con la finalidad de terminar de conformar la mesa de votación y de esta manera agilizar los sufragios.

El sorteo se desarrolló en presencia de las personas que estaban presentes en este local de votación. No obstante, terminó por ocasionar incomodidad en algunos de los votantes esto debido a que el procedimiento incluyó a personas que solo habían acudido a emitir su voto y luego continuar con sus actividades cotidianas.

ONPE habilitará plataforma oficial para seguir el conteo de votos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará su plataforma oficial de resultados a partir de las 5:00 p. m. Su apertura coincidará con el cierre de las mesas de sufragio y el inicio del escrutinio por parte de los miembros de mesa.

La citada plataforma de resultados podrá ser consultada por los votantes a través del siguiente enlace resultadoelectoral.onpe.gob.pe, que constituye el punto oficial para revisar el avance del procesamiento de las actas electorales.

De esta forma, los ciudadanos podrán acceder a información procedente del organismo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales a partir de las 5:00 p.m.

En conclusión, en las inmediaciones de la institución educativa 0152 José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, se ausentaron el titular de una mesa de votación y su suplente por tal motivo se procedió a realizar un sorteo entre los electores para seleccionar a aquellos que ejercerán dichos cargos y se logre una nueva conformación en las mesas de sufragio.