ERM 2026: jóvenes menores de 30 años representan el 28.3% de miembros de mesa sorteados

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los ciudadanos menores de 30 años representan el 28.3% de las personas seleccionadas para desempeñarse como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Jóvenes integran una parte importante de las mesas electorales

Así lo dio a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante su documento Analítica Electoral 6: Miembros de mesa ERM 2026: selección y participación, en el que se detallan las características de la población elegida para asumir esta responsabilidad durante la jornada electoral.

De acuerdo con la información difundida por el organismo electoral, el grupo de menores de 30 años constituye el segmento más numeroso entre los seleccionados. Le siguen los ciudadanos de 30 a 39 años, que representan el 22.2%; las personas de 50 a 59 años , con el 20.8%; y quienes tienen entre 40 y 49 años, que concentran el 20.1%.

Estas cifras muestran la participación de ciudadanos de distintas edades en la organización de los comicios. La presencia de jóvenes en las mesas electorales supone que una parte importante de las personas convocadas deberá asumir tareas fundamentales para garantizar el desarrollo de la votación.

Más de 809 mil ciudadanos fueron seleccionados

Para las ERM 2026, la ONPE registró un total de 809,293 miembros de mesa sorteados. De esta cifra, 269,767 corresponden a miembros titulares, mientras que 539,526 fueron seleccionados como suplentes.

El número representa un aumento del 60% en comparación con las Elecciones Regionales y Municipales de 2022, cuando se seleccionaron 505,938 ciudadanos para cumplir estas funciones. La diferencia evidencia el incremento en la cantidad de personas convocadas para integrar las mesas electorales en el proceso subnacional de este año.

Los miembros de mesa cumplen una función esencial durante la jornada de sufragio. Entre sus responsabilidades se encuentran instalar las mesas de votación, verificar la identidad de los electores, entregar las cédulas para emitir el voto y realizar el escrutinio una vez concluida la votación.

El sorteo para elegir a los integrantes de las mesas de sufragio se realizó el 24 de julio de 2026. Por ello, los ciudadanos que todavía no han confirmado si fueron seleccionados pueden revisar la información mediante los canales oficiales de la ONPE.

La selección de más de 809 mil miembros de mesa constituye una etapa importante en la preparación de las ERM 2026. Con los menores de 30 años como el grupo de mayor representación, el proceso involucra a ciudadanos de diversas generaciones en tareas decisivas para el funcionamiento de las mesas de votación. La consulta oportuna de los resultados del sorteo permitirá a las personas seleccionadas conocer su situación y prepararse para cumplir las responsabilidades electorales que les correspondan.