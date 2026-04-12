Fuerza Popular tendrá mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, según resultados a boca de urna de Datum

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 12 de abril se desarrolló una jornada electoral 2026 que estuvo marcada por el retraso de instalación de mesas de sufragio ante la falta de material electoral que derivó en que más e 63 mil peruanos no voten. Tras ello Datum Internacional presentó sus resultados a boca de urna en los que se indica que el partido político Fuerza Popular tendrá mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados

El primer vistazo de los resultados de las Elecciones Generales 2026 se hizo esperar debido a la ampliación del horario de votación establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados a boca de urna fueron difundidos a las 6 de la tarde.

La compañía especializada en encuestas de opinión brindó su flash electoral en el que reflejó a la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi obteniendo un 16.5%. En segundo lugar está Rafael López Aliaga con 12.8 %, teniendo a Jorge Nieto Montesinos muy cerca en la tercera posición con un 11.6 %.

En el cuarto lugar hay un empate técnico entre Ricardo Belmont Cassinelli con un10.5 % y Roberto Sánchez Palomino con su10 %. De igual manera, Alfonso López-Chau obtuvo un 8.6 % y Carlos Álvarez Loayza un 7.1 %.

En tanto, en lo que respecta al Senado Nacional, que contará con 60 miembros, el partido político que se avizora a tener mayor cantidad de senadores es Fuerza Popular con 22 escaños. Mientras que, Juntos por El Perú sumaría 11, Renovación Popular 8, Partido del Buen Gobierno 8, Partido Cívico Obras 6 y Ahora Nación con 5.

Además, en lo que respecta a cómo se integraría la Cámara de Diputados, esta también sería integrada por 41 representantes de la organización política que lidera Fujimori Higuchi del total de 130 diputados. Por su parte Juntos por el Perú contaría con 22, Renovación Popular con 20, Partido del Buen Gobierno con 19, el Partido Cívico Obras con 18 y Ahora Nación con 10.

JNE dispone ampliar el sufragio hasta el lunes 13 de abril

Luego de que diversos centros de sufragio se vean afectados por la falta de material electoral hasta tal punto de suspender la votación dejando a cientos de electores sin cumplir su derecho cívico, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso ampliar el sufragio hasta mañana lunes 13 de abril.

Es así que, de acuerdo al boca de urna de las elecciones 2026 de Datum Internacional, el partido político Fuerza Popular tendría mayoría en el Senado Nacional y la Cámara de Diputados.