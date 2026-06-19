Cancillería rechaza acusaciones de manipulación y defiende transparencia del voto en el extranjero

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de una creciente tensión política alimentada por anuncios legislativos para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores bajo acusaciones de presuntas irregularidades en el extranjero, la Cancillería peruana rompió su silencio mediante un comunicado oficial.

En el documento, la institución adoptó una postura firme de rechazo frente a los cuestionamientos, asegurando el irrestricto respeto a los canales democráticos y la total transparencia de las jornadas de votación desarrolladas fuera del territorio nacional.

Autonomía de funciones y rechazo a las críticas de interferencia

La respuesta del sector diplomático delimita firmemente las competencias de cada organismo e inició ratificando su sumisión al marco legal vigente.

"La Cancillería reafirma su respeto a la voluntad popular, a la autonomía de los organismos electorales y al derecho de las organizaciones políticas de formular, por las vías legales correspondientes, las observaciones o recursos que consideren pertinentes", expone en el comunicado.

De igual manera, el Ministerio fue categórico al defender la integridad de su personal desplegado en las sedes internacionales frente a las sospechas sembradas por diversos actores políticos en los últimos días.

"Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral", indicó la institución.

El comunicado añade que corresponde preservar la honorabilidad de los funcionarios de los Consulados que son todos funcionarios de carrera quienes, al igual que los ciudadanos peruanos que participaron como miembros de mesa en el exterior, cumplieron sus labores y responsabilidades en condiciones operativas complejas.

📄Comunicado de Prensa 026-26: Sobre el proceso electoral en el exterior.



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Aclaración técnica sobre el aplicativo de actas y la custodia del material

Uno de los puntos de mayor debate público giraba en torno a la suspensión de un sistema digital de transmisión durante el balotaje. La Cancillería detalló que dicha herramienta complementaria se empleó en la primera vuelta en 108 de las 180 oficinas consulares.

Pero, luego de la primera vuelta, una parte importante de dichas oficinas consulares reportó serias dificultades técnicas y operativas en el uso del referido aplicativo. Ante ello, en coordinación con la ONPE, se dispuso no continuar con su implementación para la segunda vuelta.

La institución enfatizó que esta medida técnica no vulneró la seguridad de los sufragios, manifestando textualmente que "la no utilización del aplicativo en la segunda vuelta tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia ni un período sin control sobre el material electoral".

Finalmente, el ministerio enfatizó que los resultados físicos llegaron intactos a Lima, recordando que las actas "estuvieron de manera transparente publicados en los locales consulares y el material electoral quedó sujeto a los mecanismos oficiales de seguridad".

El comunicado concluye reafirmando que la actuación institucional se apegó estrictamente a la neutralidad del Poder Ejecutivo, dejando toda la documentación de sustento a libre disposición de las autoridades fiscalizadoras correspondientes