Jorge Nieto asegura que las distancias se acortan entre él y López Aliaga: "La moneda está en el aire"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Al 60% del conteo oficial de votos de la ONPE este lunes 13 de abril, el candidato presidencial, Jorge Nieto, se mostró optimista en lograr pasar a la segunda vuelta electoral, ya que asegura que "las distancias se acortan" con el segundo lugar de Rafael López Aliaga.

Nieto confía en pasar a segunda vuelta electoral

Este lunes, se llevó a cabo la segunda jornada electoral para más de 63 mil electores en 211 mesas de sufragio que no lograron ser instaladas el domingo 12 de abril a raíz de la falta de material electoral.

En tanto, los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya se habían publicado en su plataforma web, mostrando una clara tendencia: Keiko Fujimori en primer lugar y un empate técnico entre Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

En declaraciones a Canal N, el candidato y líder del Partido del Buen Gobierno expresó su optimismo en tanto está seguro de que aun está en carrera y que tiene posibilidades de lograr ingresar al balotaje junto a Fujimori, quien ya está confirmada.

Al cierre de esta nota, López Aliaga cuenta con un 13.3%, seguido de Nieto, con el 12.2% de votos válidos. Ante ello, aseguró que la brecha que lo separa del exalcalde de Lima se hace cada vez más corta.

"Yo veo que las distancias se acortan conforme pasa el tiempo. Hay regiones en las cuales hemos tenido votación importante. (...) Entonces, vamos a ver qué pasa, todavía está la moneda en el aire", expresó Jorge Nieto.

#Voto2026 El candidato Jorge Nieto señaló que las distancias se acortan con otros aspirantes a la presidencia y que "la moneda está en el aire". Agregó que hubo "un mal comportamiento de la ONPE"



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Agradece apoyo masivo en Arequipa y critica a la ONPE

El exministro de Defensa logró una victoria arrolladora en la región Arequipa, según se va observando en los resultados de la ONPE. Por ello, aprovechó en agradecer a su lugar natal por el apoyo. "Mi tierra ha cumplido conmigo y yo cumpliré siempre con mi tierra", dijo.

Asimismo, Nieto descartó que algún candidato a la Presidencia se haya comunicado con él para algún tipo de alianza, pues aun nada está dicho.

"La gente seria espera con calma y con paciencia. Que se cuenten los votos, que se cuenten bien", agregó.

En otro momento, Nieto Montesinos expresó su preocupación por la última demanda penal interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra la ONPE por el presunto delito contra el derecho al voto, luego de que 63 mil electores se quedaran sin votar.

"Ya ha habido por un mal comportamiento de la ONPE, eso es evidente. Incluso el día de hoy, han habido algunas mesas que han abierto muy tarde nuevamente, y han habido cambios de los locales de votación. No entiendo el comportamiento. El clima democrático se ha enturbiado", finalizó.

El candidato presidencial, Jorge Nieto, aseguró que, conforme van pasando las horas, la distancia que lo separa del segundo lugar en los resultados de las Elecciones 2026 se va acortando.