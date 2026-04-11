Masivo despliegue naval en Elecciones 2026: Marina de Guerra resguardará 521 locales de votación

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A pocas horas de celebrarse las Elecciones 2026, la Marina de Guerra del Perú dio a conocer que el Comando Operacional Marítimo ordenó el despliegue masivo de más de 5 mil efectivos navales para el resguardo de más de 500 locales de votación.

Personal de la Marina se moviliza para el resguardo de centros de votación

Mediante la Fuerza de Tarea 22, los medios y personal de la Marina ejecutarán esta tarea en todo su ámbito de responsabilidad y en defensa de la democracia y voluntad popular.

Con el alto espíritu patriótico que los caracteriza, serán un total de 5,700 efectivos navales que resguardarán 521 centros de votación en Lima, Callao, Chimbote (región Áncash) y San Juan de Marcona (región Ica).

De esta forma, la labor del Comando Operacional Marítimo será garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de orden, seguridad y tranquilidad.

Además, la Marina de Guerra ha dispuesto el empleo de Unidades Navales como el B.A.P (Buque de la Armada Peruana) "Paita" y la Fragata Misilera B.A.P "Bolognesi", fortaleciendo la presencia del Estado en la jornada electoral.

Vigilantes y comprometidos con la democracia, la Marina de Guerra del Perú se encuentra desplegada en todas las zonas navales para asegurar el orden y la protección durante esta jornada electoral.

Con honor y vocación de servicio, nuestro personal reafirma un compromiso. pic.twitter.com/Tj2iPC2EMv — Marina de Guerra del Perú (@naval_peru) April 11, 2026

Las acciones están enmarcadas en las disposiciones del Ministerio de Defensa, destinadas a asegurar un proceso electoral libre y transparente.

"Vigilantes y comprometidos con la democracia, la Marina de Guerra del Perú se encuentra desplegada en todas las zonas navales para asegurar el orden y la protección durante esta jornada electoral. Con honor y vocación de servicio, nuestro personal reafirma un compromiso", se lee en el perfil de X de la Marina.

Peruanos en Nueva Zelanda, Australia y otros países ya emitieron su voto

Arrancó la jornada electoral en el extranjero. La Cancillería del Perú informó que los peruanos residentes en Nueva Zelanda ya se encuentran emitiendo su voto desde este sábado 11 de abril, marcando el inicio de las Elecciones Generales 2026.

Desde las 2 de la tarde (hora peruana) del sábado, los connacionales en Wellington acudieron a sufragar a la Embajada peruana, sede oficial de votación donde se instalaron tres mesas electorales para 841 electores.

Después de Nueva Zelanda, le sigue Australia como el segundo país en abrir sus nueve mesas con 4201 electores, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Tokio, en Japón, contará con 25 mesas y 12.031 electores.

La Marina de Guerra desplegó más de 5 mil efectivos navales en más de 500 locales de votación de cuatro provincias de Perú para garantizar máxima seguridad.