Misión de la Unión Europea brindó detalles del segundo día de Elecciones Genarales 2026

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, dialogó con la prensa para brindar un balance respecto al trabajo que se viene realizando en este segundo día de elecciones 2026.

Unión Europea brinda detalles sobre segundo día de elecciones 2026

Desde el distrito de Lurín, Annalisa Corrado, indicó que los integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se encuentran desplegados en los diversos locales de votación en los que se desarrolla este lunes 13 de abril el segundo día de elecciones 2026 lo cual saludó.

Recordemos que dicha jornada de comicios se extendió hasta las 6 de la tarde por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que la no instalación de mesas de sufragio por la falta de material electoral terminó desencadenando que 63 mil 300 peruanos se queden sin ejercer su deber cívico.

Fueron un total de 13 instituciones educativas las que han aperturado sus instalaciones para que sean usadas como sedes para continuar con el proceso de votación. Todas se encuentran localizadas en Lima Sur en los siguientes distritos: San Juan de Miraflores (3 colegios), Lurín (7 colegios) y Pachacámac (3 colegios).

"Evaluamos como muy positivamente la iniciativa de poder hacer que estas personas ejerzan su derecho a votar esta mañana misma, esto es muy positivo nos hemos desplazado en todos los trece sitios de votación en los que no se ha podido votar y para averiguar cómo se han abierto las mesas", manifestó en un inicio a Tv Perú.

Unión Europea brindará conferencia de prensa

Además, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea adelantó que brindará una conferencia de prensa a las 10 y 30 de la mañana "profundizar los primeros hallazgos" del equipo que lidera.

Sobre el balance de lo sucedido ayer con la demora en los centros de local de votación ante la falta de material electoral expresó: "Es una cosa muy compleja que se tiene que profundizar e indagar las razones por las que ha ocurrido. Así que es muy pronto para decir algo, lo que sí podemos decir es evaluamos muy bien que pese al problema se haya encontrado una solución.

En el marco del segundo día de elecciones 2026, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, brindó mayores detalles de cómo se vienen desarrollando la jornada en las 13 instituciones en las que cientos de peruanos ejercerán su deber al voto.