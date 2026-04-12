Elecciones 2026: OEA respalda medidas del JNE para garantizar el voto en Lima tras incidentes en mesas

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su mensaje en redes sociales saludó las acciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para proteger el derecho al sufragio de los limeños. Las autoridades electorales buscan que todos los ciudadanos participen activamente en esta importante jornada democrática nacional.

Panorama electoral en Lima

El equipo liderado por Víctor Rico Frontaura supervisó mil mesas de votación tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Durante esta labor, los especialistas internacionales confirmaron que los comicios se desarrollaron de forma pacífica.

Según la Misión de Observación Electoral de la OEA, el despliegue permitió constatar que la ciudadanía acudió a las urnas con orden. La vigilancia en los recintos permitió asegurar que la voluntad popular fuera respetada debidamente.

No obstante, la jornada no estuvo libre de inconvenientes técnicos que dificultaron el proceso. La organización detectó diversos retrasos en la apertura de las mesas, lo que generó un evidente malestar en los votantes peruanos.

Estas situaciones críticas fueron reportadas directamente a las autoridades para su pronta atención. El objetivo principal es evitar que las fallas logísticas afecten la participación ciudadana en este proceso electoral tan relevante para el país.

Garantía del derecho al voto

La imposibilidad de llevar a cabo la votación ocurrió específicamente en trece recintos seleccionados. Ante este escenario, el organismo anunció que mañana mismo desplegará observadores en dichos centros para vigilar el desarrollo de las elecciones.

"Mañana desplegará observadores en los centros de votación donde se realizarán los comicios pendientes", precisó el comunicado oficial. Esta medida urgente busca asegurar que el proceso sea transparente y que ningún ciudadano se quede afuera.

La oportuna intervención del JNE permitirá que la jornada electoral culmine satisfactoriamente. El apoyo de los organismos internacionales es fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar el respeto.

Finalmente, la labor conjunta entre la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE permitirá subsanar los errores ocurridos hoy. La presencia de la OEA respalda medidas del JNE para garantizar el voto en Lima tras incidentes en mesas.

La labor conjunta entre la ONPE y el JNE permitirá subsanar los errores ocurridos durante la jornada de hoy. La presencia de la OEA respalda medidas del JNE para garantizar el voto en Lima tras incidentes en mesas.

El compromiso de las autoridades peruanas asegura que cada ciudadano logre ejercer su derecho fundamental sin exclusiones. De esta manera, la OEA respalda medidas del JNE para garantizar el voto en Lima tras incidentes en mesas.