Así luce hoy 'Carlitos' de La Usurpadora: revela su vida personal junto a su novio

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Han pasado casi tres décadas desde el estreno de La Usurpadora, una de las telenovelas más recordadas de la televisión latinoamericana. Uno de sus personajes más queridos fue "Carlitos", el hijo de la familia Bracho, cuya historia conmovió a la audiencia.

Hoy, su intérprete, Sergio Miguel Guerrero, ha vuelto a captar la atención pública tras reaparecer en redes sociales con una imagen completamente distinta a la que muchos recuerdan.

El cambio físico del exactor y su vida actual han generado sorpresa entre los seguidores de la novela, quienes no tardaron en viralizar sus fotografías recientes.

A diferencia de otros actores infantiles, Guerrero decidió alejarse del mundo artístico desde muy joven, lo que explica por qué su reaparición resulta inesperada para muchos.

Una vida lejos de la televisión

Tras su participación en la exitosa producción, Sergio Miguel Guerrero tomó un camino distinto al de la actuación. Se enfocó en su formación académica y desarrolló su carrera profesional fuera de los reflectores, construyendo una vida estable lejos del espectáculo.

Según El Diario de Yucatán, el exactor estudió en el Tecnológico de Monterrey y actualmente reside en Estados Unidos, donde se desempeña en áreas relacionadas con publicidad, producción de eventos y entretenimiento. Este giro profesional marcó una clara distancia con su pasado en la televisión, aunque su imagen sigue siendo recordada por el público.

Su relación y la viralización en redes

La reciente atención mediática no solo responde a su cambio físico. Otro factor clave fue que hizo pública su relación sentimental, lo que generó aún más interés en redes sociales. Guerrero compartió imágenes junto a su pareja, Trevor Rush, lo que rápidamente se difundió entre usuarios que recordaban su papel en la telenovela.

Según el mismo medio, su pareja trabaja en el área de vestuario vinculada a producciones de entretenimiento. La exposición de su vida personal, sumada a su nueva apariencia, impulsó la viralización del caso en distintas plataformas digitales.

En sus redes, el exactor muestra viajes, actividades cotidianas y momentos personales, lo que evidencia una vida distinta a la que llevaba en su infancia frente a las cámaras. Este contraste entre el pasado televisivo y su presente es lo que ha generado mayor impacto entre los seguidores.

El caso de "Carlitos" de La Usurpadora refleja cómo muchos actores infantiles optan por caminos alejados de la fama. Su reaparición irreconocible, su nueva vida en Estados Unidos y la presentación de su novio han sido clave para que vuelva a ser tendencia, reactivando el interés por la recordada telenovela y sus personajes.