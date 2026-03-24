La doctora Ana María Polo, de 'Caso Cerrado', preocupó al pedir oraciones a sus fanáticos:"Ayúdenme"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida doctora Ana María Polo, recordada por el programa 'Caso Cerrado', preocupó en redes sociales al compartir un mensaje en el que dejó en evidencia que atraviesa un momento complicado y pidió oraciones a sus fanáticos en medio de una situación personal que generó asombro.

Doctora Polo pide oraciones a sus fans

Ana María Polo, reconocida abogada y expresentadora de televisión conocida mundialmente como 'doctora Polo' del espacio televisivo 'Caso Cerrado' volvió a captar la atención del público al compartir un mensaje en el que expuso una situación personal que atraviesa actualmente.

Sus palabras quedaron registradas en un video que ha tenido todo tipo de reacciones en sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su apoyo, mientras que otros se mostraron curiosos y a su vez preocupados por lo que estaría ocurriendo en la vida de la reconocida ex figura de televisión.

En el citado material audiovisual grabado sin maquillaje y con un tono muy personal sorprendió al hablar abiertamente sobre un problema de salud que la llevó a tomar una importante decisión médica.

En sus palabras, la 'doctora Polo' explicó que deberá someterse a una intervención quirúrgica relacionada con sus cuerdas vocales, luego de presentar problemas de ronquera durante un tiempo prolongado.

"Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo, se han esforzado mucho con la voz, gritan", expresó en un inicio explicando el origen de su condición.

Bajo esa premisa, la expresentadora de televisión se dirigió a sus 23 millones de seguidores y amigos a quienes les pidió "una oración porque sin mi voz qué voy a hacer". "Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo", reveló.

Su edad y el momento personal que atraviesa

La popular abogada Ana María Polo acumuló en pocas horas más de 300 mil vistas y miles de comentarios de apoyo, lo que refleja el vínculo profundo que ella mantiene con su audiencia latina en todo el mundo.

En esta publicación de Instagram la exconductora de televisión se refirió sobre su edad y el momento personal que atraviesa, luego de que algunos usuarios en redes sociales comentaron sobre su cumpleaños, que se celebrará el próximo 11 de abril. Aprovechó para aclarar la información y compartir cómo se siente actualmente.

"Me da mucha risa que en Facebook me digan: 'Feliz cumpleaños, doctora, 65 años', voy a cumplir 67 este año, pero me siento bien, tengo buena energía y siempre considerando muchos proyectos bonitos que se me presentan y gozando de mi tiempo libre", destacó.

Con un video publicado en redes sociales, la reconocida doctora Ana María Polo, del programa 'Caso Cerrado', pidió a sus seguidores que oren por ella debido a que se someterá a una cirugía de las cuerdas vocales.