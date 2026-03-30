¡Impactante confesión! Médico que atendió a Manolo Rojas reveló la CAUSA REAL de su infarto

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La intempestiva muerte del comediante e imitador Manolo Rojas conmocionó más allá de lo intempestiva por las circunstancias en la que partió. Al respecto, el médico que estuvo en contacto con el artista antes del infarto concedió una entrevista a un noticiero en el que reveló cuál fue la causa real para que suceda ese fatídico hecho.

Médico reveló cuál fue la causa real del infarto que sufrió Manolo Rojas

La tristeza embargó el mundo del espectáculo peruano tras el inesperado fallecimiento de Manolo Rojas víctima de un infarto. Por tal motivo, un especialista brindó mayores detalles sobre lo que podría haber desencadenado en el fatal desenlace del también imitador.

Según explicó uno de los factores que habría causado la muerte del comediante es la diabetes, enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, que con el transcurrir del tiempo conduce a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.

De acuerdo al doctor, esta afección es la que provoca este tipo de infartos repentinos así como sin dolor y que el caso de la muerte de Manolo Rojas debe servir como reflexión para más de un millón de peruanos que padecen de la citada enfermedad.

"No avisa ocurre repentinamente, es masivo. Inicialmente es un infarto y se deviene en un paro cardíaco y finalmente en la muerte biológica que es lo que justamente ha sucedido en este caso", explicó el galeno.

Manolo Rojas le confesó sentirse a gusto con la pérdida de su peso

Además, a modo de prevención el especialista brindó recomendaciones ante este tipo de episodios. Recalcó que la diabetes es un enfermedad que no se cura, sino que se controla y que tras el diagnóstico de esta se debe "consumir la medicación de por vida" para evitar este tipo de final.

"Es importante la actividad física y el control de la dieta para evitar el consumo excesivo de carbohidratos. El control del peso es vital, precisamente hace menos de dos meses conversé con él (Manolo Rojas) y me hablaba de lo contento que estaba de haber bajado 10 kilos y que estaba controlando con medicación la glucosa en sangre", refirió.

Es así como un médico que atendió a Manolo Rojas reveló la verdadera causa del infarto que acabó con la vida del comediante Manolo Rojas, a los 63 años. El especialista explicó que la diabetes que padecía fue un factor importante que desencadenó en ese fatídico desenlace.