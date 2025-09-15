¡Explosión de talento! Nataly Díaz alista nuevo mix musical con Ruth Karina, Linda Caba y Margarita Zárate

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La joven cantante pucallpina, Nataly Díaz, sigue demostrando todo su talento en la industria musical y esta vez lo hace junto a destacadas artistas como Ruth Karina, Linda Caba y Margarita Zárate para un nuevo mix que promete encender los escenarios con ritmo, fuerza femenina y mucha tradición.

Artistas rinden tributo a "Juaneco y su combo"

Nataly Díaz con sus 23 años de edad deslumbra a sus seguidores no solo con su belleza, sino también con su desenvolvimiento en cada presentación y su talento para el canto. La joven viene viralizándose con la canción "Mix Silbido" y el también ya conocido tema "Mix lambamor", ganando mucha popularidad en TikTok y una gran cantidad de seguidores, que la llaman "La Sabrosura del Ucayali" en la selva.

Además de cantar lambada y cumbia en sus shows, tiene buen dominio del inglés, demostrando gran versatilidad en canciones rock, disco, tecno, lo que le permite conquistar los corazones de todos, y esta vez al lado de otras tres voces representantes del Oriente peruano: Linda Caba, Ruth Karina, Nataly Díaz y Margarita Zárate para rendir homenaje a "Juaneco y su combo", próximos a celebrar el aniversario de la ciudad de Pucallpa.

"'La unión hace la fuerza' - JUANECO Y SU COMBO. Se viene un tributo a una de las orquestas más representativa de nuestra Amazonía. Gracias a toda la producción que forma parte de este proyecto y a todos las artistas involucradas", se lee en la descripción del clip que compartió Nataly en redes sociales.

En dicho material audiovisual se la ve al lado de la cantante Ruth Karina, quien se hizo conocida en los años 2000 por formar parte del grupo Euforia e interpretar exitosos temas, como "Ven a bailar"o "Sigue mi ritmo". El video contará como escenario el bello paisaje de nuestra Amazonía y la vestimenta típica de este género musical.

4 voces representantes del Oriente peruano

Este homenaje a 'Juaneco y su Combo', agrupación pionera de la cumbia amazónica, no solo busca revivir sus grandes éxitos, sino también reconocer su legado cultural, musical y social, en una región donde la música sigue siendo una herramienta poderosa de identidad.

El lanzamiento del mix musical de las cuatro destacadas artistas estarán a cargo del productor Tony Sánchez y del gerente de 'A mil por Hora', Estuardo Lao. El proyecto, que reúne a estas destacadas voces femeninas peruanas, busca reinterpretar clásicos como "Mujer Hilandera", "Linda Nena" y "Ya se ha muerto mi abuelo".

Es así como la unión de Nataly Díaz, Linda Caba, Ruth Karina y Margarita Zárate en honor a 'Juaneco y su Combo' demuestra que la herencia musical de la selva sigue viva, evolucionando y conquistando nuevos escenarios. La joven cantante pucallpina seguirá brindando detalles en sus redes sociales.