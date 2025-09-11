Laura Bozzo se une a Netflix para analizar a Merlina y la familia Addams: "Les daré unos consejitos"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Netflix decidió darle un giro divertido a la promoción de Merlina, y para ello contó con la polémica Laura Bozzo. La presentadora analizó y comentó a su estilo la segunda temporada, sin dejar pasar ni un detalle de la familia Addams.

Laura Bozzo analiza escenas de Merlina

Netflix eligió a Laura Bozzo para protagonizar "Laura y los Adams", una serie de videos que promocionan la segunda temporada de Merlina.

En las grabaciones, la conductora luce un elegante vestuario negro con detalles morados de estilo gótico, sentada en un mueble vintage y rodeada de objetos antiguos, incluyendo un cuadro que la muestra junto a dos Doberman Pinscher.

El toque especial de los videos llega cuando Laura Bozzo comenta las escenas de Merlina. Con su estilo divertido, no duda en bromear sobre la protagonista, diciendo que merece "un buen jalón de trenzas" por su comportamiento, o recordando anécdotas de su propio programa.

En un momento, al hablar de Merlina y su hermano, rememora un caso de su trayectoria: "Ay, que nostalgia me dan las bromas entre hermanos... Una vez llegó a mi programa un gemelo que se había casado con la novia de su hermano en Las Vegas. Eso ya no tiene perdón", relató entre risas.

Los videos fueron compartidos en redes sociales y rápidamente se llenaron de comentarios positivos y miles de "likes" en menos de 24 horas. Usuarios destacaron la creatividad de la campaña y la autenticidad de Laura Bozzo.

Merlina tendrá tercera temporada

La segunda temporada de Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, estrenó el resto de sus episodios el pasado 3 de septiembre y rápidamente se consolidó entre lo más visto de Netflix, reafirmando su popularidad a nivel mundial.

Antes del lanzamiento de la nueva temporada, Netflix ya había confirmado que habría una tercera entrega de la serie. La noticia se anunció en julio, demostrando la gran confianza de la plataforma en el proyecto dirigido por Tim Burton y en la actuación de Jenna Ortega.

Aunque aún se desconocen muchos detalles, se rumorea que Netflix planea expandir el universo de la serie con nuevos personajes. Esta expansión podría enriquecer el mundo de Nevermore y ofrecer perspectivas frescas dentro de este fascinante ecosistema gótico.

Laura Bozzo se unió a Netflix para promocionar la segunda temporada de Merlina, mostrando su característico humor y analizando a la familia Addams. En los videos se le vio comentando escenas con bromas y anécdotas propias de su trayectoria.