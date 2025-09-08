Ricky Martin hace historia por su trayectoria: Se convirtió en el primer artista en recibir el Latin Icon Awards en los MTV VMAs

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Ricky Martin fue protagonista de una de las noches más emblemáticas en la reciente edición de los MTV Video Music Awards (VMAs), llevada a cabo el último domingo 7 de septiembre. En dicho evento el cantante fue reconocido por su trayectoria tras recibir el Latin Icon Awards reafirmando que se ha convertido en una leyenda del pop latino.

Ricky Martin y su show musical

El artista boricua descendió del techo del estrado del evento musical en una plataforma luciendo una chaqueta blanca un pantalón negro y un pañuelo del mismo color en el cuello para deslumbrar a los asistentes con un popurrí de sus más populares temas como 'Pégate', 'Shake Your Bon-Bon', 'Vente pa'ca', 'María' y 'The Cup of Life'.

El desprendimiento de algunas prendas de su indumentaria y su puesta en escena logró que diversas estrellas de la música mundial como Ariana Grande, se pusieran de pie y aplaudieran. El público, por su parte, coreaba y bailaba sus canciones.

Cabe destacar que el intérprete puertorriqueño acompañó su show estelar con un grupo de bailarines con quienes desató el furor al danzar al compás del ritmo de sus piezas en español e inglés.

Ricky Martin reciente edición de los MTV VMAs

Ricky Martin recibe reconocimiento por su trayectoria

Posteriormente a su show, Ricky Martin se unió a la actriz estadounidense Jessica Simpson, quien le presentó y le hizo la entrega de su premio. "En 1999 cuando yo estaba empezando, la estrella del pop más grande del mundo me pidió que fuera su telonera en su gira Livin' La Vida Loca. Fue un sueño hecho en realidad", expresó la también cantante.

En su discurso de aceptación, Ricky Martin, totalmente emocionado, dedicó el premio a sus seguidores.

"Esto es muy sencillo. Esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo volviendo. Son ustedes, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo", manifestó en un inicio.

Además, el cantante reflexionó sobre su vida y su carrera de cuatro décadas subrayando que solo quiere unir a los países.

"Quiero dedicar este premio a mis hijos: Mateo, Valentino, Lucía y Ren. Todo lo que hago, lo hago con ustedes en mi mente y en mi corazón", acotó.

De esta manera, en la reciente edición de los MTV VMAs, llevada a cabo el último domingo 7 de septiembre, Ricky Martin fue reconocido por su trayectoria y se convirtió en el primer artista en recibir el Latin Icon Awards.