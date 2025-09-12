Selena Gómez revela que padece de artritis en los dedos a raíz del lupus que se le diagnosticó en 2013

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante y actriz Selena Gómez sorprendió recientemente a sus seguidores tras revelar que sufre de artritis en los dedos debido al lupus, enfermedad autoinmune que se le diagnosticó en 2013 y por la cual tuvo un retiro temporal de la vida pública.

Selena Gómez confiesa que padece de artritis

La artista estadounidense brindó una entrevista a Amy Poehler en el podcast Good Hang contó que este cuadro de salud lejos de amilanarla sirvió de aliciente para impulsarla a darle un giro a 'Rare Beauty', su marca de cosméticos.

Según relató el dolor propio de la enfermedad comenzó a sentirlo en los dedos de las manos que inclusive le dificultaba realizar actividades cotidianas como por ejemplo abrir una botella de agua.

"Tengo artritis en los dedos y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho, antes de comenzar el tratamiento adecuado", sostuvo Selena Gómez.

A partir de dicha experiencia, la cantante de 33 años se enfocó en darle un toque especial a sus productos para que sean más fáciles de abrir para quellas personas que presenten problemas de destreza en las manos.

"Hicimos que los productos fueran fáciles de abrir y luego nos dimos cuenta de que realmente tendrían que ser así (...) empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza", explicó.

El desafío de vivir con lupus

Como indicábamos anteriormente, Selena Gómez fue diagnosticada con lupus en 2013, ello la llevó a que tomara la decisión de alejarse por un tiempo de los reflectores artísticos.

En reiteradas ocasiones, la artista de raíces mexicanas ha hablado a corazón abierto cómo sobrelleva los desafíos que implica vivir con lupus, enfermedad crónica en el que el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos del cuerpo.

Ello se llegó a conocer en su documental "My Mind & Me" en el que Selena narró cómo el dolor de esta afección se manifiesta principalmente en las mañanas. Además, abordó los efectos secundarios de su medicación como el incremento de su peso.

En este contexto, Selena Gómez reveló que se enfrenta ahora a la artritis en los dedos a raíz del lupus que se le diagnosticó en 2013, no obstante, ello fue un impulso para que a través de su línea de cosméticos cree productos que sean accesibles para aquellas personas que también tengan probelmas de destreza en las manos.