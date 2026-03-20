'Lilo & Stitch 2' ya tiene fecha de estreno confirmada por Disney

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Ya sabemos cuándo llega 'Lilo & Stitch 2' y promete ser la película que todos querrán ir a ver. La secuela de Disney recupera una trama que todos adoramos, trayendo nuevas aventuras que harán pasar un gran rato a sus protagonistas frente al público.

'Lilo & Stitch 2' ya tiene fecha de estreno

Disney anunció que 'Lilo & Stitch 2' se estrena el 26 de mayo de 2028, para que disfrutemos otra vez de esta gran historia en formato live action.

El esperado anuncio no tardó en llamar la atención, especialmente porque la primera película superó las expectativas y se convirtió en un éxito inesperado que todos los fanáticos de Disney amaron.

Lo que inicialmente estaba pensado como un estreno en streaming terminó conquistando la taquilla y ganándose un lugar especial entre los fans.

Con esta nueva entrega, el estudio busca continuar el fenómeno, apostando por una historia que conecte con nuevas generaciones sin perder la esencia que hizo popular a la franquicia.

Lilo y Stitch, en nuevos problemas

En esta segunda parte, la trama retomará elementos de la secuela animada de 2005, pero con un enfoque adaptado al formato live action.

En esta ocasión, Lilo se prepara para una competencia de hula, mientras empieza a notar cambios en Stitch, lo que marcará el inicio de un nuevo conflicto que pondrá a prueba su relación.

La historia verá otra vez el lazo entre Lilo y Stitch, resaltando la familia, amistad y lealtad, puntos clave que han marcado a esta saga desde sus inicios.

Regresa el elenco original

Otro detalle que ha generado expectativa es el regreso de gran parte del elenco original del live action. Entre los nombres confirmados destaca Maia Kealoha como Lilo y Chris Sanders, quien volvería a dar voz a Stitch.

El elenco también incluye a actores que vuelven para continuar la historia y conservar el estilo que conquistó a todos los fans, entre ellos Sydney Agudong, Billy Magnussen, Zach Galifianakis, Kaipo Dudoit, Amy Hill, Courtney B. Vance, Tia Carrere y Hannah Waddingham.

La dirección vuelve a estar en manos de Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en producciones con una fuerte carga emocional, lo que anticipa una secuela con un enfoque más profundo y sensible.

Así, 'Lilo & Stitch 2' llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, consolidándose como una de las producciones más esperadas de Disney y prometiendo una historia cargada de emociones para grandes y chicos.