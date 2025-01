Adolfo Aguilar se confiesa sobre su posible REGRESO a la televisión peruana: ¿Conducirá 'Yo Soy'?

Adolfo Aguilar conversó con Exitosa sobre algunos de sus planes a futuro. El recordado presentador de 'Yo Soy' no solo reveló que está iniciando una nueva faceta en la música, sino que es probable que,, muy pronto, se lo pueda ver de nuevo en la televisión nacional. ¿Volverá a conducir el programa de canto e imitación?

Durante el programa Contra el Tráfico, el presentador Ricardo Rondón apuntó a esta intriga que se ha desatado entre los fanáticos de Aguilar. Por su parte, Adolfo indicó que existe una alta posibilidad de que retorne a la pantalla chica; no obstante, aseguró que no está al tanto del regreso que también haría el referido formato, mismo que lo hizo popular entre los televidentes.

Pese a que solo son rumores, el carismático presentador no descartó que pueda volver a la conducción de 'Yo Soy'. Si bien considera que se puede trabajar en otros espacios alejados de la TV, confesó que siempre le ha gustado estas ante cámaras y presentar programas, por lo que no tendría inconvenientes en retornas a las pantallas con el mismo formato.

"Yo no tengo ningún problema. Me encanta y disfruto mucho la televisión. Se ha demostrado, gracias a Dios o al destino, que sin la televisión se puede vivir. No es que sea una necesidad, pero debo reconocer que me gusta y disfruto de hacer televisión. No tendría ningún problema de volver al formato que fuese", puntualizó.